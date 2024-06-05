ПМЭФ-2024 стартует в Петербурге

Цена участия в ПМЭФ стартовала с 1,2 млн рублей, но 21 мая она выросла до 1,35 млн рублей.
На сайте форума уже опубликована расширенная деловая программа. Она делится на четыре блока: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритет государства», «Технологии, обеспечивающие лидерство». Всего в список вошло более 100 мероприятий, в которых примут участие свыше тысячи спикеров и модераторов.
По информации фонда «Росконгресс», выступающего организатором форума, цена участия в ПМЭФ стартовала с 1,2 млн рублей, но 21 мая она выросла до 1,35 млн рублей. Заплатив эту сумму, участник может попасть в зоны делового общения и на все мероприятия, кроме пленарного заседания и мест, где требуется специальное приглашение. Для сравнения, билеты в 2023 году незадолго до делового мероприятия стоили 1,27 млн рублей.
Также предусмотрен и более дешевый тариф, в рамках которого гость может посещать мероприятия первого дня форума, посвященного малому и среднему предпринимательству (МСП). Такой тариф оценивается в 60 тыс. рублей, но представители МСП могут приобрести билет по квоте со скидкой и заплатить только 25 тыс. рублей.
Помимо сессий и панельных дискуссий, в рамках ПМЭФ-2024 запланированы бизнес-диалоги, бизнес-завтраки, специализированные деловые площадки, включая форумы «Деловой двадцатки», креативного бизнеса и «Лекарственная безопасность».
Так, анонсировано 11 бизнес-диалогов на площадке в КВЦ «Экспофорум», а зарубежными партнерами России станут представители Азербайджана, Венесуэлы, Индии и других стран. Одним из последних свое участие подтвердил президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Пленарная сессия с главой России Владимиром Путиным стоит в расписании на 7 июня.
На форуме также ожидается участие представителей движения "Талибан (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Их российские дипломаты пригласили лично.
В рамках ПМЭФ 5 июня состоится IX Российский форум малого и среднего предпринимательства, а 8 июня — Международный молодежный экономический форум «День будущего».
По данным сайта «Росконгресс», в ПМЭФ-2023 в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 17 тыс. участников из 130 стран мира. На площадке форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3,86 трлн рублей.