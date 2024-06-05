ПМЭФ-2024 стартует в Петербурге

По информации фонда «Росконгресс», выступающего организатором форума, цена участия в ПМЭФ стартовала с 1,2 млн рублей, но 21 мая она выросла до 1,35 млн рублей. Заплатив эту сумму, участник может попасть в зоны делового общения и на все мероприятия, кроме пленарного заседания и мест, где требуется специальное приглашение. Для сравнения, билеты в 2023 году незадолго до делового мероприятия стоили 1,27 млн рублей.