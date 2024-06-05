ПМЭФ-2024. День первый. Главное

Замглавы Минздрава Евгений Камкин сообщил, что, по данным на 2023 год, почти 2,5 млн человек в России, или 2% населения страны, страдают ожирением. Однако он отметил, что, согласно эпидемиологическим исследованиям, число таких людей может составить треть населения. Также он сообщил, что из-за хронических неинфекционных заболеваний у граждан экономика страны ежегодно теряет около 4% ВВП. К таким относятся сердечно-сосудистые заболевания, онкология, диабет, болезни легких и другие. Камкин также добавил, что из-за курения российские работодателя теряют 443 млрд руб. в год.