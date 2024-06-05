ПМЭФ-2024. День первый. Главное

Сделки
Пять угольных шахт в ЛНР переданы в аренду ООО «Торговый дом “Донские угли”». Договор об этом подписали на ПМЭФ министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Денис Ярош и гендиректор «Донских углей» Илья Колесник. «По шахтам, переданным “Донским углям”, общие инвестиции составят порядка 50 млрд руб. в ближайшие пять лет», — рассказал Ярош в беседе с ТАСС.
«МегаФон» и Ivideon подписали соглашение о совместной разработке решения в сфере облачного видеонаблюдения и видеоаналитики. Оно предусматривает создание масштабируемой и надежной системы видеонаблюдения на базе платформы «МегаФон Облако».
Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и фонд «Росконгресс» подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого является взаимная информационная, консультационная и экспертная поддержка и развитие проектов в области информационных технологий.
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Министерство финансов прорабатывает инициативу использования иностранных цифровых финансовых активов при международных расчетах. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков на бизнес-ланче ВТБ «Время новых подходов в работе со средним и малым бизнесом». По его словам, министерство видит огромные перспективы в децентрализованных финансах: «Мы здесь не хотим отставать. Мы хотим быть на передовой».
Со следующего года родительским комитетам могут дать право контролировать процедуру досмотра детей перед ЕГЭ, рассказал «РИА Новости» на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Наверное, будем прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета школы и присутствовать там и работать с родителями», — сказал он.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Банк России может приступить к снижению ключевой ставки уже в сентябре 2024 года. «Ясно, что наращивать расходные обязательства государство будет очень аккуратно, соответственно, инфляция будет под контролем. Если будет она под контролем, значит, и у Центрального банка появится возможность в третьем квартале постепенно снижать ключевую ставку», — сказал Аксаков в интервью ТАСС.
Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что крупнейший крымский банк РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году. По его словам, в нынешнем году клиенты РНКБ получат возможность перейти на финансовые продукты ВТБ, а уже в следующем — под бренд ВТБ перейдет вся его офисная сеть. Это позволит увеличить объемы кредитования крымских и севастопольских предприятий.
Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что онлайн-ритейлер планирует расширение на международных рынках и изучает начало работы в Омане и Турции. В качестве перспективных рынков она также назвала страны Латинской Америки и Африки.
Замглавы Минздрава Евгений Камкин сообщил, что, по данным на 2023 год, почти 2,5 млн человек в России, или 2% населения страны, страдают ожирением. Однако он отметил, что, согласно эпидемиологическим исследованиям, число таких людей может составить треть населения. Также он сообщил, что из-за хронических неинфекционных заболеваний у граждан экономика страны ежегодно теряет около 4% ВВП. К таким относятся сердечно-сосудистые заболевания, онкология, диабет, болезни легких и другие. Камкин также добавил, что из-за курения российские работодателя теряют 443 млрд руб. в год.
Маркетплейсы могут обязать подтверждать качество товаров у Росаккредитации — такое изменение планируется внести в закон о защите прав потребителе, рассказал руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.
Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев заявил, что доверять сегодня искусственному интеллекту (ИИ) жизненно важные вопросы в области здравоохранения небезопасно и что ИИ не может проявлять эмпатию.
Третья высокоскоростная железнодорожная магистраль «Юг» из Москвы в Адлер пройдет через Воронеж, Краснодар, Туапсе, Ставрополь и Сочи, следует из материалов, представленных на стенде правительства Москвы. Время поездки по полному маршруту из Москвы в Адлер сократится в три раза и составит 7 часов 50 минут, из Москвы в Луганск и Донецк — чуть более 12 часов.
АвтоВАЗ показал на ПМЭФ свою новую модель Lada Iskra. Инвестиции в проект составили 23 млрд руб. «Мы сделали гигантский рывок с этим проектом, понимая, насколько он востребован в момент формирования, становления и возрождения нашего рынка», — отметил глава компании Максим Соколов.