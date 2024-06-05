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Первый день ПМЭФ и другие события

Российский рынок выглядит готовым к продолжению восходящей коррекции — Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Елена Кожухова
аналитик
Источник: Freepik

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабилизировались после достижения очередных минимумов с февраля накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. В России начинает работу Петербургский международный экономический форум.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,45% и 1,8% соответственно, прервав многодневную череду потерь. Рублевый индикатор вернулся к сопротивлению 3190 пунктов, при преодолении которого может направиться к 3250 пунктам. Индекс РТС в том числе благодаря поддержке со стороны рубля стремится к следующему сопротивлению 1140 пунктов.

Рубль утром на Мосбирже ослабевает менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 88,90 ₽, 96,70 ₽ и 12,24 ₽ соответственно. Российская валюта перед пятничным заседанием ЦБ РФ остается у района годовых максимумов 87,37 ₽, 94,70 ₽ и 12,09 ₽ В среду же ЦБ РФ опубликует данные об объеме валютных интервенций на июнь.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может быть склонен к развитию краткосрочного восходящего движения: покупки накануне проходили по широкому спектру акций и были масштабными, что указывает на желание участников продолжить коррекцию. Тем не менее индекс Мосбиржи остается в новом среднесрочном нисходящем тренде при положении ниже отметки 3400 пунктов. Рынок до конца недели может реагировать на новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором помимо прочего будут обсуждаться вопросы перехода к многополярной экономике, технологии и задачи нового цикла российской экономики. Вечером также выйдет блок макроэкономических данных по РФ за апрель.

События дня:

  • окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.15−11.30 мск) и США (16.45 мск) за май
  • индекс цен производителей еврозоны в апреле (12.00 мск)
  • ЦБ РФ опубликует объем валютных интервенций (12.00 мск)
  • занятость в частном секторе США в мае по оценке ADP (15.15 мск)
  • индекс деловой активности в секторе услуг США ISM за май (17.00 мск)
  • отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
  • ВВП, розничные продажи, уровень безработицы России в апреле (19.00 мск)
  • квартальные результаты Dollar Tree
  • акционеры SFI обсудят дивиденды
  • Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), день 1

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»