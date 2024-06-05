Первый день ПМЭФ и другие события

В начале торгового дня российский фондовый рынок может быть склонен к развитию краткосрочного восходящего движения: покупки накануне проходили по широкому спектру акций и были масштабными, что указывает на желание участников продолжить коррекцию. Тем не менее индекс Мосбиржи остается в новом среднесрочном нисходящем тренде при положении ниже отметки 3400 пунктов. Рынок до конца недели может реагировать на новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором помимо прочего будут обсуждаться вопросы перехода к многополярной экономике, технологии и задачи нового цикла российской экономики. Вечером также выйдет блок макроэкономических данных по РФ за апрель.