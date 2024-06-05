Первые банкоматы Сбера начнут работать в Луганске, Донецке и Макеевке в ближайшие дни

Об этом сообщила сообщила пресс-служба Сбера на форуме ПМЭФ-2024.
«В настоящее время мы устанавливаем наши банкоматы в Луганске, Донецке и Макеевке — в ближайшие дни десять банкоматов в этих городах начнут работать. 1 июля общее количество банкоматов в ДНР и ЛНР достигнет 50 устройств», — отмечается в сообщении.
В июне мы запустим три полноформатных отделения в Донецке и Луганске, а также 13 офисов в партнерской сети (в том числе в МФЦ и др.) в городах ДНР и ЛНР. Помимо этого, в июне начнут работать 16 мобильных офисов.
Клиентам будут доступны все основные продукты банка: вклады, дебетовые и кредитные карты, кредиты, установка «Сбербанк онлайн», запустим продукты для юрлиц. До конца года банк продолжит активное развитие сети в ДНР и ЛНР, а также запустит работу в Запорожской и Херсонской областях.
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