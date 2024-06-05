Минздрав сообщил, что работодатели ежегодно теряют 443 млрд рублей из-за курения

«Экономические потери только из-за хронических неинфекционных заболеваний могут составлять около 4% ВВП ежегодно», — сказал он, выступая на сессии «Здоровье работающих: новые векторы и решения».
Камкин также отметил, что работодатели ежегодно теряют 443 млрд рублей из-за перекуров сотрудников и последствий курения для здоровья.
«Потери работодателя в РФ, связанные с курением, составляют 443 млрд рублей, обусловленные перекурами, абсентеизмом и снижением производительности труда», — говорится в презентации.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в 2023 году экономический ущерб от 34 инфекционных заболеваний в России превысил 1 трлн рублей. Наибольшую долю внесли острые инфекции верхних дыхательных путей, ковид и ветряная оспа.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.