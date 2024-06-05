Минпромторг предложил ввести наказание за незаконный импорт маркируемых товаров

Сейчас в России действует уголовная ответственность с наказанием до 6 лет лишения свободы за производство, покупку, хранение, перевозку или продажу немаркированных товаров и продукции.
Наказание за незаконный ввоз подлежащих обязательной маркировке товаров не предусмотрено.
Авторы документа считают, что пора привлекать к уголовной ответственности и недобросовестных импортеров немаркированных товаров.
Если документ утвердят, норма может вступить в силу уже в начале 2025 года.
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Виктория Воропаева