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Минпромторг предложил ввести наказание за незаконный импорт маркируемых товаров

Минпромторг разместил в базе нормативных актов проект документа, согласно которому предлагает уголовно наказывать импортеров за ввоз в Россию товаров в обход закона об обязательной маркировке.

Источник: Freepik

Сейчас в России действует уголовная ответственность с наказанием до 6 лет лишения свободы за производство, покупку, хранение, перевозку или продажу немаркированных товаров и продукции.

Наказание за незаконный ввоз подлежащих обязательной маркировке товаров не предусмотрено.

Авторы документа считают, что пора привлекать к уголовной ответственности и недобросовестных импортеров немаркированных товаров.

Если документ утвердят, норма может вступить в силу уже в начале 2025 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Виктория Воропаева