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Минфин прогнозирует нефтегазовые допдоходы бюджета в июне на уровне 140,7 млрд рублей

Дополнительные нефтегазовые доходы российского бюджета в июне 2024 году могут составить 140,7 млрд рублей, прогнозируют в министерстве финансов страны.

Источник: Freepik

Министерство Финансов РФ направит часть нефтегазовых доходов на покупку золота и иностранной валюты.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам мая 2024 года составило минус 69,6 млрд рублей, добавили в ведомстве.

Также отмечается, что Минфин с 7 июня по 4 июля текущего года намерен направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 71,1 млрд рублей. Ежедневный объем операций составит 3,7 млрд рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

Виктория Воропаева