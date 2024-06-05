Минфин прогнозирует нефтегазовые допдоходы бюджета в июне на уровне 140,7 млрд рублей

Министерство Финансов РФ направит часть нефтегазовых доходов на покупку золота и иностранной валюты.
Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам мая 2024 года составило минус 69,6 млрд рублей, добавили в ведомстве.
Также отмечается, что Минфин с 7 июня по 4 июля текущего года намерен направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 71,1 млрд рублей. Ежедневный объем операций составит 3,7 млрд рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»
Виктория Воропаева