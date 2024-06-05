Малому и среднему бизнесу, работающему на ПМЭФ-2024, прогнозируют рост доходов на треть

Петербургский международный экономический форум в 2024 году пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня. Его главной темой в этом году стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Ожидается, что форум посетят свыше 17 тысяч гостей из 136 стран, в том числе ожидаются визиты президентов Боливии и Зимбабве, Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва, президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика, а также министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.