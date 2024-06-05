Малому и среднему бизнесу, работающему на ПМЭФ-2024, прогнозируют рост доходов на треть

«Прогнозируемые значения значительно превышают нынешний уровень инфляции (по данным Росстата, инфляция за 2023 год составила 7,42%). Это связано с тем, что текущий индекс инфляции базируется на потребительском индексе цен, тогда как состав услуг малого бизнеса, доходы от которых он получает в рамках подготовки к ПМЭФ, существенно отличается», — сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Исследуя данные, аналитики «Точки» рассматривали информацию о клиентах из малого бизнеса. Эксперты проанализировали около 1,500 тысяч платежей с назначением «ПМЭФ» с 2021 года. В пресс-релизе отмечается, что доходы малого бизнеса за заказы на ПМЭФ-2023 увеличились на 13% по сравнению с прошлым годом, тогда как доходы 2022 года возросли на 125% по сравнению с 2021 годом.
Среди самых распространенных услуг, предоставляемых подрядчиками в дни форума, были транспортировка и сопровождение участников, изготовление и обслуживание стендов, фото— и видеосъемка, а также флористическое оформление и техническое сопровождение мероприятий. По данным банка «Точка», в этом году подрядчики, работающие на ПМЭФ, уже заработали 27% от прогнозируемых гонораров за предоставленные услуги.
Петербургский международный экономический форум в 2024 году пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня. Его главной темой в этом году стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Ожидается, что форум посетят свыше 17 тысяч гостей из 136 стран, в том числе ожидаются визиты президентов Боливии и Зимбабве, Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва, президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика, а также министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.
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