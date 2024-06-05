Ликвидная часть ФНБ за май сократилась на 126 млрд рублей

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2024 году составил 35,8 млрд рублей, что эквивалентно $395,5 млн. Курсовая разница по остаткам средств на счетах в иностранной валюте с 1 января по 31 мая составила минус 48 млрд рублей, в золоте — 270 млрд рублей.