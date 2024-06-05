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Ликвидная часть ФНБ за май сократилась на 126 млрд рублей

На 1 июня она составляла 5 трлн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Объем ликвидных активов «Фонда национального благосостояния» (ФНБ) по состоянию на 1 июня составил 5,046 трлн рублей или $56,2 млрд (2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год). За май он сократился на 126 млрд рублей: на 1 мая был равен 5,172 трлн рублей (2,9% ВВП, прогнозируемого на 2024 год), следует из сообщения Минфина России.

Совокупный объем фонда сократился за месяц на 47 млрд рублей, составив на 1 июня 12,7 трлн рублей (эквивалент $138,93 млрд) или 7,1% ВВП, прогнозируемого на 2024 год.

В мае Минфин продал 4,7 тонны золота в обезличенной форме. На счетах по учету средств ФНБ размещено 227,6 млрд китайских юаней, 1,25 млрд рублей и 329,7 тонны золота в обезличенной форме.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2024 году составил 35,8 млрд рублей, что эквивалентно $395,5 млн. Курсовая разница по остаткам средств на счетах в иностранной валюте с 1 января по 31 мая составила минус 48 млрд рублей, в золоте — 270 млрд рублей.