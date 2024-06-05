Каким будет курс рубля 6 июня 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в среду развивал восстановительное движение. В моменте индекс Мосбиржи достиг 3237 п. Поддержку оказало повышение сырьевых котировок, нефтяники и металлурги улучшили свои позиции. Давление оказывал укрепившийся по ходу сессии рубль.
Внешний фон был неоднозначным. Если европейские биржи в основном неплохо прибавляли, то китайские индексы просели несмотря на выход позитивной макростатистики. Индексы экономической активности PMI в секторе услуг КНР (54,0 п.) заметно превысил прогнозные 52,5 п. Среди возможных причин ухудшения сентимента — нарастающие санкционные угрозы США в адрес китайских компаний.
В четверг ЕЦБ будет решать судьбу процентных ставок, возможно их снижение. Глава регулятора Кристин Лагард выступит с речью. Также инвесторы обратят внимание на экономическую статистику из США — данные по торговому балансу и отчет по числу первичных заявок на пособия по безработице.
Завтра состоится церемония официального открытия XXVII ПМЭФ. На этот день запланировано более 80 дискуссий, круглых столов, сессий и бизнес-диалогов. Из корпоративных событий отметим публикацию финансовых результатов АФК Система по МСФО за I квартал.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 6 июня — 3150−3275 п.
Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 88−91. Рубль не спешит сдавать позиции, несмотря на то что приток экспортной выручки может сокращаться из-за падения нефтяных цен в конце апреля, которое может транслироваться в курс в начале лета. Расширение дефицита бюджета и сезонный спрос на валюту у выезжающих за рубеж также негативны для рубля. Противовесом давлению выступают нормы обязательной продажи экспортной выручки и жесткий курс ДКП, который, вероятнее всего, будет поддержан на заседании ЦБ в эту пятницу. Кроме того, ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила с 7 июня по 4 июля вырастут примерно до 8,1 млрд в рублевом эквиваленте, это на 30% выше, чем в предыдущем периоде.
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