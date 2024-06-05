Каким будет курс рубля 6 июня 2024: прогноз эксперта

Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 88−91. Рубль не спешит сдавать позиции, несмотря на то что приток экспортной выручки может сокращаться из-за падения нефтяных цен в конце апреля, которое может транслироваться в курс в начале лета. Расширение дефицита бюджета и сезонный спрос на валюту у выезжающих за рубеж также негативны для рубля. Противовесом давлению выступают нормы обязательной продажи экспортной выручки и жесткий курс ДКП, который, вероятнее всего, будет поддержан на заседании ЦБ в эту пятницу. Кроме того, ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила с 7 июня по 4 июля вырастут примерно до 8,1 млрд в рублевом эквиваленте, это на 30% выше, чем в предыдущем периоде.