Эксперт назвал причины резкого подорожания черешни

В конце мая цены на черешню в России были в 3−5 раз выше, чем в аналогичном периоде прошлого года: в продаже эту ягоду можно встретить по цене от 700 до 1500 рублей. Почему произошел резкий скачок цен на эту ягоду, Финансам Mail.ru рассказал доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.