Вашингтон
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал причины резкого подорожания черешни

В конце мая цены на черешню в России были в 3−5 раз выше, чем в аналогичном периоде прошлого года: в продаже эту ягоду можно встретить по цене от 700 до 1500 рублей. Почему произошел резкий скачок цен на эту ягоду, Финансам Mail.ru рассказал доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.

Источник: РИА "Новости"

Первая причина — неблагоприятные погодные условия, связанные с весенними заморозками на юге России. В результате отечественные производители черешни собрали низкий урожай.

Кроме того, существенная разница в спросе и предложениях на оптовом рынке привела к образованию товарного дефицита черешни, который в короткие сроки, за счет внешних поставок, ликвидировать невозможно, говорит Белхароев.

Из-за нарушенных логистических цепочек поставок подорожала стоимость импортной продукции, добавляет также эксперт.

Черешня — это скоропортящийся товар, которому необходим специальный температурный режим. Он создается в специализированных местах хранения, а это связано с дополнительными расходами. Поэтому импортеры с особой осторожностью относятся к вопросу закупки такого товара на внешнем рынке.

Еще одна причина — информационное воздействие на сознание людей.

«Продавцы в голос утверждают, что это последняя партия товара, и других поставок больше не ожидается — по этой причине создается ажиотажный спрос», — объясняет экономист.

При недоступности одной ягоды на прилавках, население переходит на более дешевую продукцию, поэтому, как полагает эксперт, в этом сезоне, стоить ожидать волнообразное ценообразование.

Проблема нехватки и дефицита продукции из-за заморозков будет ощущаться в сегменте практически всех ягод и фруктов, резюмирует эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»