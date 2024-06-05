Эксперт назвал причины резкого подорожания черешни

Первая причина — неблагоприятные погодные условия, связанные с весенними заморозками на юге России. В результате отечественные производители черешни собрали низкий урожай.
Кроме того, существенная разница в спросе и предложениях на оптовом рынке привела к образованию товарного дефицита черешни, который в короткие сроки, за счет внешних поставок, ликвидировать невозможно, говорит Белхароев.
Из-за нарушенных логистических цепочек поставок подорожала стоимость импортной продукции, добавляет также эксперт.
Черешня — это скоропортящийся товар, которому необходим специальный температурный режим. Он создается в специализированных местах хранения, а это связано с дополнительными расходами. Поэтому импортеры с особой осторожностью относятся к вопросу закупки такого товара на внешнем рынке.
Еще одна причина — информационное воздействие на сознание людей.
При недоступности одной ягоды на прилавках, население переходит на более дешевую продукцию, поэтому, как полагает эксперт, в этом сезоне, стоить ожидать волнообразное ценообразование.
Проблема нехватки и дефицита продукции из-за заморозков будет ощущаться в сегменте практически всех ягод и фруктов, резюмирует эксперт.
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