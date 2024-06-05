Доля отечественных лекарств на рынке РФ составила более 38% по итогам I квартала

«Стартовали мы где-то порядка с 20%. Сейчас, если мы говорим про деньги, уже по итогам 2023 года — 36,8% доля во всей стоимости рынка российских продуктов. И при этом динамика сохраняется, и это очень хорошо. Даже если смотрим первый квартал 2024 года, то 38% с хвостиком — это то, что мы прирастаем в деньгах. Аналогично в упаковках — почти 65%. То есть больше чем две из трех упаковок любого препарата, хоть в аптеке, хоть в закупках в среднем по рынку — это наш российский товар», — сообщил Галкин.