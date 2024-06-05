Доля отечественных лекарств на рынке РФ составила более 38% по итогам I квартала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Доля отечественных лекарственных препаратов в общем объеме рынка РФ в стоимостном выражении составила более 38% по итогам первого квартала 2024 года, в натуральном выражении — почти 65%. Об этом рассказал директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин в ходе сессии «Новые подходы к обращению лекарственных препаратов» на ПМЭФ.
«Стартовали мы где-то порядка с 20%. Сейчас, если мы говорим про деньги, уже по итогам 2023 года — 36,8% доля во всей стоимости рынка российских продуктов. И при этом динамика сохраняется, и это очень хорошо. Даже если смотрим первый квартал 2024 года, то 38% с хвостиком — это то, что мы прирастаем в деньгах. Аналогично в упаковках — почти 65%. То есть больше чем две из трех упаковок любого препарата, хоть в аптеке, хоть в закупках в среднем по рынку — это наш российский товар», — сообщил Галкин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.