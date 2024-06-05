ЦБ планирует добавить в СБП возможность внесения наличных через банкомат на счет

Центробанк хочет запустить новый функционал для Системы быстрых платежей (СБП). Совместно с участниками рынка и Росфинмониторингом он планирует продолжить работу по созданию сервиса внесения наличных денег через банкомат на счет клиента в любом банке — участнике сервиса, сообщается в аналитическом докладе Банка России «Цифровизация платежей и внедрение инноваций на платежном рынке».
Регулятор уточняет, что такой сервис повысит удобство для пользователей и доступность финансовых услуг, в том числе на отдаленных и малонаселенных территориях. Его внедрение создаст возможности для дальнейшего наращивания функционала банкоматов благодаря возможностям онлайн-взаимодействия через СБП.
На текущий момент нет возможности переводить деньги с помощью СБП через отделения банка, терминалы или банкоматы, единственный способ — через личный кабинет приложения банка.
Кроме того, к функциям СБП могут добавить возможность платежей в ТСП с использованием биометрии покупателя. В сервис, где доступна оплата налогов и штрафов, внесут возможность оплаты по СБП услуг бюджетных учреждений, в том числе образовательных и медицинских. ЦБ обещает продолжить развивать программу лояльности системы и обеспечить моментальное зачисление кешбэка.
СБП разработана Банком России и Национальной системой платежных карт. Банк России — оператор и расчетный центр системы, а НСПК — операционный и платежный клиринговый центр. В первом квартале россияне провели операций через СБП на 10,5 трлн рублей. В 2023 году через СБП было совершено свыше 7 млрд операций на общую сумму 31 трлн рублей, треть из них пришлась на четвертый квартал.