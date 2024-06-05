ЦБ планирует добавить в СБП возможность внесения наличных через банкомат на счет

СБП разработана Банком России и Национальной системой платежных карт. Банк России — оператор и расчетный центр системы, а НСПК — операционный и платежный клиринговый центр. В первом квартале россияне провели операций через СБП на 10,5 трлн рублей. В 2023 году через СБП было совершено свыше 7 млрд операций на общую сумму 31 трлн рублей, треть из них пришлась на четвертый квартал.