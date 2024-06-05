Американская торговая палата: большинство иностранных компаний продолжают работу в РФ

«Большинство наших компаний остались в России. Есть такая дезинформация, что все компании ушли и нет этих компаний. Они здесь, они работают и хорошо работают, — отметил Роберт Эйджи. — Мы просто тихо сидим, не хотим открыто заявить, что мы все здесь».