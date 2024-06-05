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Американская торговая палата: большинство иностранных компаний продолжают работу в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Большинство иностранных компаний остались в России и продолжают работу, сведения о массовом уходе оказались дезинформацией. Об этом заявил президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Источник: Фотобанк Росконгресс

«Большинство наших компаний остались в России. Есть такая дезинформация, что все компании ушли и нет этих компаний. Они здесь, они работают и хорошо работают, — отметил Роберт Эйджи. — Мы просто тихо сидим, не хотим открыто заявить, что мы все здесь».

Основанная в 1994 году, Американская торговая палата в РФ защищает торговые и инвестиционные интересы своих компаний-членов, в число которых входят не только крупные американские компании, но также европейские и российские компании.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.