Аксаков допустил, что период охлаждения для крупных кредитов составит два дня

Об этом он заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Пока инициатива была только озвучена со стороны председателя Банка России [Эльвиры Набиуллиной]. Скорее всего, [законодательная] инициатива появится, но я думаю, что она появится только во второй половине текущего года. То есть пока я не слышал и не видел вариантов, которые в письменном виде предлагались для обсуждения, — отметил он. — Назывался срок [охлаждения] два дня, думаю, этого вполне достаточно, чтобы человек определился. Допускаю, что эти сроки и останутся».
Аксаков подчеркнул, что с введением такого периода охлаждения для крупных кредитов уменьшится как количество мошенничеств, так и число необдуманных и эмоциональных покупок в кредит.
В начале февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ в рамках борьбы с мошенничеством предлагает установить так называемый период охлаждения для выдачи крупных кредитов на сумму от 1 млн рублей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.