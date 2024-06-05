Аксаков допустил, что период охлаждения для крупных кредитов составит два дня

«Пока инициатива была только озвучена со стороны председателя Банка России [Эльвиры Набиуллиной]. Скорее всего, [законодательная] инициатива появится, но я думаю, что она появится только во второй половине текущего года. То есть пока я не слышал и не видел вариантов, которые в письменном виде предлагались для обсуждения, — отметил он. — Назывался срок [охлаждения] два дня, думаю, этого вполне достаточно, чтобы человек определился. Допускаю, что эти сроки и останутся».