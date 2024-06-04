WSJ: КНР делает успехи в работе над отказом от технологий США при производстве чипов

Для полной локализации производства чипов Китаю потребуется не только самостоятельно собирать оборудование. Все его составляющие, равно как и сами полупроводниковые пластины, также должны быть китайскими, указывает The Wall Street Journal. В качестве прорыва на этом пути издание упоминает смартфон Huawei Mate 60, который был представлен в августе 2023 года. Мобильное устройство оснащено 7-нанометровым микропроцессором Kirin 9 000S, который был разработан дочерней структурой Huawei — HiSilicon — и произведен SMIC. В сентябре 2023 года агентство Bloomberg со ссылкой на данные собственного расследования заявило, что чип внутри смартфона «всего на несколько лет» отстает от передовых американских разработок.