Вучич заявил, что Сербия намерена нарастить запасы газа

БЕЛГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Сербия планирует увеличить имеющиеся запасы газа, о чем власти будут договариваться с Россией, Венгрией и Азербайджаном. Об этом заявил президент страны Александар Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
«В настоящий момент мы имеем 544 млн кубических метров газа, из которых 381 в [хранилище] “Банатски двор”, а 163 храним в венгерских хранилищах. Я не удовлетворен этим. Мы должны наращивать объемы, необходимо разговаривать об этом с нашими венгерскими друзьями. Нам надо увеличивать резервы, поэтому нам следует обсудить это и с русскими, и с Азербайджаном», — отметил Вучич.
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко подчеркивал ранее, что сотрудничество Москвы и Белграда имеет высокий уровень эффективности в сфере военно-промышленного комплекса, в здравоохранении, а также может получить новый импульс в энергетическом секторе уже в текущем году. Он подчеркивал, что ожидаются «энергетические проекты и по линии Газпрома, в газовой сфере», которые «могут быть запущены уже в этом году и получат достаточное развитие, обеспечивая энергобезопасность Сербии».