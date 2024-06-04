Вучич заявил, что Сербия намерена нарастить запасы газа

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко подчеркивал ранее, что сотрудничество Москвы и Белграда имеет высокий уровень эффективности в сфере военно-промышленного комплекса, в здравоохранении, а также может получить новый импульс в энергетическом секторе уже в текущем году. Он подчеркивал, что ожидаются «энергетические проекты и по линии Газпрома, в газовой сфере», которые «могут быть запущены уже в этом году и получат достаточное развитие, обеспечивая энергобезопасность Сербии».