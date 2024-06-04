ВТБ откроет офисы в ДНР и ЛНР

«Сегодня мы идем к нашим клиентам в новые регионы. Уже принимаем на работу персонал, начали обслуживание клиентов в местном МФЦ, а с июля предложим полноценный набор финансовых продуктов и сервисов ВТБ, в том числе по зарплатным проектам, сначала в Луганске, а следом — в Донецке и Мариуполе», — заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин (его слова приводит пресс-служба банка).