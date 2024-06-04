ВТБ откроет офисы в ДНР и ЛНР

«Сегодня мы идем к нашим клиентам в новые регионы. Уже принимаем на работу персонал, начали обслуживание клиентов в местном МФЦ, а с июля предложим полноценный набор финансовых продуктов и сервисов ВТБ, в том числе по зарплатным проектам, сначала в Луганске, а следом — в Донецке и Мариуполе», — заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин (его слова приводит пресс-служба банка).
Офисная сеть ВТБ насчитывает более 1,3 тысячи точек и охватывает 58 млн человек. Стратегия развития банка предполагает увеличение этих показателей за три года до 1,8 тыс. точек и 100 млн человек.
Первым российским банком, который начал работать на новых территориях, стал ПСБ. Сеть банка в новых регионах включает более 460 отделений. Также в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях работают банк «РостФинанс», Международный расчетный банк и Центр международных расчетов. В январе президент России Владимир Путин призвал российские банки не опасаться санкций и начать активную работу в новых регионах. В мае о планах начать работу на этих территориях сообщал глава «Сбербанка» Герман Греф.
Отметим, что ВТБ уже представлен в Крыму, но через дочерний банк РНКБ. В мае ВТБ начал выдавать ипотеку на полуострове. Провести сделку заемщики могут в отделениях банка в Краснодаре и Ростове-на-Дону, в четырех офисах РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте или дистанционно.