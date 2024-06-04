В СФ поддержали продление выплат многодетным на погашение ипотеки

МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон, который продлевает до конца 2030 года выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.
Сенаторы рассмотрят документ на пленарном заседании палаты 5 июня. Закон разработан в рамках реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Закон продлевает по 31 декабря 2030 года норму, позволяющую предоставлять гражданам России при рождении третьего или последующих детей выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов. В прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат, отмечал ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.
Продление этой нормы, согласно финансово-экономическому обоснованию, потребует дополнительных расходов федерального бюджета на 2024−2030 годы в общем объеме 647,59 миллиарда рублей, из них в 2024 году — 47,8 миллиарда рублей, в 2025 — 87,4 миллиарда, в 2026 — 92,1 миллиарда, в 2027 — 97,07 миллиарда, в 2028 — 102,24 миллиарда, в 2029 — 107,64 миллиарда, в 2030 году — 113,34 миллиарда рублей.
В законе содержится норма об исключении организаций, уполномоченных АО «Дом. РФ», из перечня субъектов, имеющих право выдавать ипотечные кредиты.
Кроме того, документом исключается возможность использования выплаты на погашение ипотеки в случае приобретения жилого помещения, признанного на день покупки непригодным для проживания.
При приобретении земельного участка для индивидуального жилищного строительства выплата будет осуществляться лишь после регистрации права собственности на построенный на нем жилой дом.
Кроме того, граждане, покупающие в кредит жилье, ранее являвшееся обеспечением обязательств другого физлица по ипотечному кредиту с господдержкой, смогут обратиться за господдержкой лишь через год после предыдущей реализации этих мер.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.