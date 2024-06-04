В СФ поддержали продление выплат многодетным на погашение ипотеки

Продление этой нормы, согласно финансово-экономическому обоснованию, потребует дополнительных расходов федерального бюджета на 2024−2030 годы в общем объеме 647,59 миллиарда рублей, из них в 2024 году — 47,8 миллиарда рублей, в 2025 — 87,4 миллиарда, в 2026 — 92,1 миллиарда, в 2027 — 97,07 миллиарда, в 2028 — 102,24 миллиарда, в 2029 — 107,64 миллиарда, в 2030 году — 113,34 миллиарда рублей.