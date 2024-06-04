В ГД призвали запретить опасные для жизни дешевые материалы при отделке квартир

Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев добавляет: «Чистовая отделка от застройщика не отличается качеством и надежностью. Она нужна, чтобы скрыть недочеты и продать квартиру». Какие же недостатки скрываются за дешевым ремонтом от застройщика? Квартира с чистовой отделкой «под ключ» — это вполне стандартный набор. В него входят: входная дверь, радиаторы отопления, межкомнатные перегородки и двери, ламинат или линолеум на полу, обои на стенах, розетки и проводка, простая сантехника (унитаз, раковина, душевая кабина или ванна). «Все материалы крайне сомнительного качества, ведь девелоперу нужно как можно скорее подписать акт. В такой квартире опасности будут поджидать на каждом шагу. Уже на входе нас с большой вероятностью встретит хлипкая входная дверь без уплотнений и нормальной звукоизоляции. Обои в квартирах от застройщика самой дешевой марки и клеятся на такой же дешевый клей, и хорошо бы еще если ровно. Та же проблема с напольным покрытием: везде дешевые материалы и работа тяп-ляп. Как правило, первой о себе дает знать плитка, положенная на скорую руку. Рассыхается затирка, от нагрузки может потрескаться сам кафель. Застройщик предлагает покупателям выбор из нескольких стандартных решений, и не подгоняет ремонт специально под особенности планировки, и уж тем более не обращает внимания на мелочи. Например, может оставить зазор между ванной и стеной, который придется заделывать уже жильцам. Сантехника в подобных квартирах тоже регулярно течет, все по той же причине — дешевые материалы и халтурная работа», — рассказывает Федор Васильев.