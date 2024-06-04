В ГД призвали запретить опасные для жизни дешевые материалы при отделке квартир

«Сейчас очень много предложений о покупке жилья в новостройках с отделкой. Однако очень важно, чтобы в отделке квартир даже экономкласса застройщики не экономили на отделочных материалах. Квартиры с отделкой продаются очень даже дорого, и застройщики вполне могут позволить себе не экономить на здоровье покупателей и не лепить дешевый ремонт “из того, что было”, — подчеркнул “Российской газете” депутат. Один из самых токсичных материалов в ремонте и отделке — это пенопласт, для жилых помещений его точно использовать нельзя. Опасны для здоровья дешевые краски, в них входят соединения ртути, свинец и токсичные промышленные отходы, они не подойдут для жилых помещений. Отравление этими веществами может возникнуть даже не в момент окрашивания, а когда уже краска высохла, и человек просто поселился в таком помещении.
Ещё очень важно читать этикетку, чтобы, например, краска или настенное покрытие предназначалось именно для внутренних работ, так как нередко покрытия для наружных работ выделяют пары, которые должны испаряться на улицу, а, накопившись в закрытом пространстве, могут даже взорваться.
Крайне токсичными могут быть дешевый линолеум, ламинат и модные виниловые обои. Несмотря, на их влагостойкость и удобство в уборке, эти материалы крайне нежелательно использовать в детских комнатах, на кухне, в ванных и санузлах, то есть во всех тёплых, влажных и слабо проветриваемых помещениях. Так как данные стройматериалы начинают выделять диоксин, кадмий, фенол, фталаты, формальдегид и другие высокотоксичные вещества, которые, по сути, яды при контакте с теплом и влагой.
Кроме того, виниловые обои, которые изготавливаются из ПВХ, не пропускают воздух. «Таким образом, использовать подобные материалы в помещениях с постоянным пребыванием людей нельзя, так как это может вызвать хронические отравления. Необходимо разработать федеральные стандарты отделки квартир от застройщиков, причём не только в плане отделочных материалов, но и качества проводки, батарей
Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев добавляет: «Чистовая отделка от застройщика не отличается качеством и надежностью. Она нужна, чтобы скрыть недочеты и продать квартиру». Какие же недостатки скрываются за дешевым ремонтом от застройщика? Квартира с чистовой отделкой «под ключ» — это вполне стандартный набор. В него входят: входная дверь, радиаторы отопления, межкомнатные перегородки и двери, ламинат или линолеум на полу, обои на стенах, розетки и проводка, простая сантехника (унитаз, раковина, душевая кабина или ванна). «Все материалы крайне сомнительного качества, ведь девелоперу нужно как можно скорее подписать акт. В такой квартире опасности будут поджидать на каждом шагу. Уже на входе нас с большой вероятностью встретит хлипкая входная дверь без уплотнений и нормальной звукоизоляции. Обои в квартирах от застройщика самой дешевой марки и клеятся на такой же дешевый клей, и хорошо бы еще если ровно. Та же проблема с напольным покрытием: везде дешевые материалы и работа тяп-ляп. Как правило, первой о себе дает знать плитка, положенная на скорую руку. Рассыхается затирка, от нагрузки может потрескаться сам кафель. Застройщик предлагает покупателям выбор из нескольких стандартных решений, и не подгоняет ремонт специально под особенности планировки, и уж тем более не обращает внимания на мелочи. Например, может оставить зазор между ванной и стеной, который придется заделывать уже жильцам. Сантехника в подобных квартирах тоже регулярно течет, все по той же причине — дешевые материалы и халтурная работа», — рассказывает Федор Васильев.
Но если заменить пару фитингов и обновить герметик легко, то проштробить стену, чтобы достать некачественную проводку, задача не из легких. Но от замыканий никто не застрахован, опять же по причине непонятного качества коммуникаций.
«Отделка от застройщика — это кот в мешке. Ее можно рассматривать как экстренный вариант для для тех, у кого нет денег на ремонт, но нужно быть готовым, что придется исправлять недостатки и с чем-то мириться», — добавляет эксперт.
Заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев также уверен, что применение дешёвых отделочных материалов чрезвычайно выгодно для застройщика при массовом строительстве и ремонте. Но здесь существует две опасности. Первая заключается в том, что не сертифицированные материалы довольно часто изготавливаются с нарушением технологий и/или применением запрещенных веществ. Как результат — появление вредных примесей в воздухе помещений. «Это могут быть фенолы, формальдегид, некоторые амины, этиленгликоль, которые почти не выделяются из материалов при соблюдении стандартных заводских технологий. Фенол, формальдегид, ароматические углеводороды, бензол, триметилбензол выделяются из полимерных материалов и являются политропными (полиорганными) веществами общеядовитого действия. Они могут действовать на печень, почки, глаза. У каждого вещества немножко свое действие, но в целом это общетоксичные вещества», — отмечает эксперт.
Вторая проблема связана с низкими потребительскими качествами таких материалов. Низкой износостойкостью, низкой водоустойчивостью. Ламинат, который вспучивается после пролива стакана воды или истирается через несколько месяцев. Обои, которые отслаиваются через несколько недель. Все это заставляет переделывать работу строителей.
«Безусловно, проблема может решаться при стандартизации проведения таких отделочных работ и при контроле применения сертифицированных материалов», — констатирует Николай Васильев.