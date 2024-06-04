Суд обратил в доход РФ доли в нескольких компаниях, связанных с Global Spirits

«Решением Ленинского районного суда Курска исковые требования заместителя генерального прокурора Российской Федерации удовлетворены. Суд запретил на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности деятельность объединения, включающего Е. А. Черняка, А. С. Беспалова, И. М. Курбакова и А. А. Лазутина. В доход Российской Федерации обращены 100% долей уставных капиталов [ряда организаций], зарегистрированные за иностранной компанией “Брэнд груп корпорейшн лимитед”, — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в доход РФ обращены 100% долей уставных капиталов ООО «Стандарт качества», ООО «Русский Север», ООО «Родник и К», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень» и акции АО «Феодосийский завод коньяков и вин». Заседание проходило в закрытом режиме.
В августе 2023 года суд Москвы санкционировал заочный арест Черняка. Как сообщали в СК России, бизнесмен обвиняется в РФ в перечислении украинской армии более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности в России.
Global Spirits — международный алкогольный холдинг, основан в 2008 году и объединяет профильные активы в алкогольной отрасли. Производственные активы расположены на Украине и в России: ЛВЗ «Хортиця» (Украина), Одесский коньячный завод (Украина), ДП «Крымский винный дом» (Феодосия, Крым, Россия), ЛВЗ «Русский Север» (Вологда, Россия).