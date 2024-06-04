Суд обратил в доход РФ доли в нескольких компаниях, связанных с Global Spirits

«Решением Ленинского районного суда Курска исковые требования заместителя генерального прокурора Российской Федерации удовлетворены. Суд запретил на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности деятельность объединения, включающего Е. А. Черняка, А. С. Беспалова, И. М. Курбакова и А. А. Лазутина. В доход Российской Федерации обращены 100% долей уставных капиталов [ряда организаций], зарегистрированные за иностранной компанией “Брэнд груп корпорейшн лимитед”, — говорится в сообщении.