Соцфонд раскрыл, какие две выплаты можно получать за счет маткапитала

Единое пособие и ежемесячные выплаты из маткапитала на ребенка до 3 лет — это две разные меры соцподдержки для семей с детьми.
В СФР добавили, что если семья с маленьким ребенком, которому не исполнилось трех лет, получает единое пособие, и при этом среднедушевой доход семьи остается ниже двух прожиточных минимумов, то родители могут обратиться за выплатой из маткапитала.
«Если семья уже оформила выплату из маткапитала, но получила отказ в назначении единого пособия, выплата продолжит поступать до конца срока ее назначения», — говорится в сообщении.
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