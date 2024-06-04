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Соцфонд раскрыл, какие две выплаты можно получать за счет маткапитала

Как сообщает Социальный фонд РФ в своем телеграм-канале, родители могут получать единое пособие и ежемесячную выплату из средств материнского капитала одновременно.

Источник: Omar Lopez/CC0

Единое пособие и ежемесячные выплаты из маткапитала на ребенка до 3 лет — это две разные меры соцподдержки для семей с детьми.

В СФР добавили, что если семья с маленьким ребенком, которому не исполнилось трех лет, получает единое пособие, и при этом среднедушевой доход семьи остается ниже двух прожиточных минимумов, то родители могут обратиться за выплатой из маткапитала.

«Если семья уже оформила выплату из маткапитала, но получила отказ в назначении единого пособия, выплата продолжит поступать до конца срока ее назначения», — говорится в сообщении.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».