«Северсталь» поддержала изменение налога на прибыль

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. «Северсталь» поддерживает изменение налога на прибыль для компаний, но считает, что разовые и временные инициативы, а также оборотные сборы не позволяют бизнесу планировать инвестиционные программы. Об этом сообщил в интервью ТАСС перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) гендиректор «Северстали» Александр Шевелев.
«Мы понимаем, что необходимость изменения налоговой системы назрела и поддерживаем изменение налога на прибыль, который зафиксировал бы для всего бизнеса “правила игры” на долгосрочной перспективе. При этом мы не поддерживаем какие-то разовые и временные инициативы и оборотные сборы, потому что они крайне трудно предсказуемы и не позволяют нам планировать инвестпрограммы. Они являются обременительными еще и потому, что выручка компаний может быть достаточно большая, а прибыли может не быть», — рассказал Шевелев.
При этом он добавил, что компания не поддерживает планируемое увеличение НДПИ на железорудный концентрат. «Повышение НДПИ на железорудный концентрат мы также не поддерживаем, считая, что правильно заменить налоги разового и специфического характера на запланированное системное повышение налога на прибыль», — отметил он.
3 июня правительство России внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс РФ. Для бизнеса налог на прибыль составит 25% вместо 20%, но с отказом от использования оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины. На бессрочной основе предлагается продлить возможность применения инвестиционного налогового вычета и режима региональных инвестиционных проектов для организаций, подлежащих включению в реестр.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.