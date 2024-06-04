«Северсталь» поддержала изменение налога на прибыль

«Мы понимаем, что необходимость изменения налоговой системы назрела и поддерживаем изменение налога на прибыль, который зафиксировал бы для всего бизнеса “правила игры” на долгосрочной перспективе. При этом мы не поддерживаем какие-то разовые и временные инициативы и оборотные сборы, потому что они крайне трудно предсказуемы и не позволяют нам планировать инвестпрограммы. Они являются обременительными еще и потому, что выручка компаний может быть достаточно большая, а прибыли может не быть», — рассказал Шевелев.