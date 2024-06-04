Сбербанк анонсировал открытие первых 16 отделений в Донбассе и Новороссии

«Мы уже в ближайшее время откроем 16 отделений на новых территориях, начнем полноценные операции. Мы уже с середины прошлого года занимаемся этим. Сейчас идет ремонт и подготовка зданий. В течение полутора месяцев мы первые 16 отделений должны открыть. Так что мы будем присутствовать на всей территории страны. Мы помогаем сильно новым территориям, мы, наверное, самый крупный донор с точки зрения помощи в восстановлении, в первую очередь, в сфере спортивных и детских сооружений», — сказал он.