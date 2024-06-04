На российском рынке складываются предпосылки для коррекционного отскока

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть продолжают снижение после обвала до минимумов с февраля накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 2,3% и 1,2% соответственно, обновив минимумы декабря 2023 года (3087 пунктов) и февраля текущего года (1090 пунктов). Рублевый индикатор впоследствии отвоевал отметку 3100 пунктов (нижняя полоса Боллинджера недельного графика), что может указывать на готовность перейти к коррекции с ближайшим сопротивлением 3190 пунктов. Индекс РТС по итогам сессии вернулся выше 1100 пунктов, а при начале восходящей коррекции может протестировать 1120 пунктов.
Рубль утром на Мосбирже укрепляется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 88,90 ₽, 96,90 ₽ и 12,23 ₽ соответственно. Российская валюта остается у района годовых максимумов 87,37 ₽, 94,70 ₽ и 12,09 ₽
В начале торгового дня российский фондовый рынок может вновь совершить попытку отступления от локальных минимумов после достижения целевого уровня коррекции по индикатору Мосбиржи накануне. Во второй половине дня участники также выкупали просадки по многим акциям, что может предвещать достижение рынком локального дна. Ситуация, однако, остается напряженной, а с дивидендным гэпом во вторник откроются акции ТГК-14 и ТМК (последняя накануне отменила SPO в связи со складывающимися рыночными условиями). Лучше рынка перед закрытием дивидендного реестра в июне чувствуют себя в том числе акции Северстали, гендиректор которой во вторник подтвердил, что компания не намерена менять политику по выплатам. Северсталь также разработала новую стратегию развития на 2024−2028 годы, успешная реализация которой, по словам гендиректора, предполагает увеличение дивидендного потока.
События дня:
- отчет по рынку труда Германии за май (10.55 мск)
- производственные заказы США в апреле (17.00 мск)
- число открытых вакансий на рынке труда США в апреле (17.00 мск)
- Мосбиржа опубликует объемы торгов за май (17.30 мск)
- квартальные результаты Hewlett Packard, Bath & Body
- на Мосбирже стартуют торги акциями IVA Technologies
- акционеры Селигдара обсудят дивиденды за 2023 год
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