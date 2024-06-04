На российском рынке складываются предпосылки для коррекционного отскока

В начале торгового дня российский фондовый рынок может вновь совершить попытку отступления от локальных минимумов после достижения целевого уровня коррекции по индикатору Мосбиржи накануне. Во второй половине дня участники также выкупали просадки по многим акциям, что может предвещать достижение рынком локального дна. Ситуация, однако, остается напряженной, а с дивидендным гэпом во вторник откроются акции ТГК-14 и ТМК (последняя накануне отменила SPO в связи со складывающимися рыночными условиями). Лучше рынка перед закрытием дивидендного реестра в июне чувствуют себя в том числе акции Северстали, гендиректор которой во вторник подтвердил, что компания не намерена менять политику по выплатам. Северсталь также разработала новую стратегию развития на 2024−2028 годы, успешная реализация которой, по словам гендиректора, предполагает увеличение дивидендного потока.