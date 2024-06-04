Минфин США сообщил о прогрессе в обсуждениях о конфискации активов РФ

По его словам, страны Запада «рассматривают все возможные пути использования замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины». Он напомнил, что Евросоюз решил направлять Киеву доходы, получаемые с российских активов. «Сам по себе этот важный и инновационный подход обеспечил бы Украине миллиарды в год. Но сейчас мы вместе с нашими партнерами добиваемся прогресса в деле рассмотрения путей развития этого подхода, чтобы предоставить Украине еще больше средств прямо сейчас. Например, одним из вариантов может быть предоставление кредита на значительную сумму, чтобы помочь Украине в краткосрочной перспективе, и увязка погашения этого кредита с объемом будущих доходов», — сказал Найман, выступая в Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией).