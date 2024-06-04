Минфин США сообщил о прогрессе в обсуждениях о конфискации активов РФ

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их партнеры добиваются прогресса в обсуждении способов конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом сообщил помощник министра финансов США по международным финансам Брент Найман.
По его словам, страны Запада «рассматривают все возможные пути использования замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины». Он напомнил, что Евросоюз решил направлять Киеву доходы, получаемые с российских активов. «Сам по себе этот важный и инновационный подход обеспечил бы Украине миллиарды в год. Но сейчас мы вместе с нашими партнерами добиваемся прогресса в деле рассмотрения путей развития этого подхода, чтобы предоставить Украине еще больше средств прямо сейчас. Например, одним из вариантов может быть предоставление кредита на значительную сумму, чтобы помочь Украине в краткосрочной перспективе, и увязка погашения этого кредита с объемом будущих доходов», — сказал Найман, выступая в Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией).
По его версии, решение Евросоюза близко к тому способу задействовать активы РФ для оказания помощи Украине, о чем ранее просили лидеры Группы семи (G7). «И способ, которым они (ЕС — прим. ТАСС) задумали это сделать, на самом деле ни в коем случае не предполагает, например, конфискацию российских активов, — утверждал помощник министра. — Речь идет о получении процентных доходов от этих замороженных активов, и эти процентные доходы, эти процентные платежи не являются российскими. И вот они выдвинули очень интересное предложение и добились прогресса в его реализации, чтобы направить эти ежегодные доходы в пользу Украины».
Отвечая на вопрос, принесет ли этот подход доходы Киеву в размере $3−5 млрд в год, он ответил: «Это зависит от множества факторов, процентная ставка, обменный курс — только одни из них». Сейчас, добавил Найман, страны G7 рассматривают несколько способов задействования российских активов, один из них — предоставление краткосрочного кредита под будущие доходы от замороженных российских активов.