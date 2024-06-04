Microsoft за две недели отключила от своих сервисов половину российских организаций

«На сегодняшний день с ограничением от вендора столкнулись более половины организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации», — сообщили представители компании. Сколько именно компаний имеются в виду они не уточнили. Статус подписок для затронутых компаний, а именно на продукты Visio Online, Project Online и Power BI теперь «приостановленный», они не доступны для использования.