«Кредитный бум» в прошлом: российские банки будут фокусироваться на расчетах и обслуживании ВЭД

Одна из обсуждаемых тем в мировой повестке — «пересборка» глобальной финансовой системы. Реализация финансового потенциала стран с развивающейся экономикой, новых международных и национальных институтов развития имеет важное значение для укрепления глобального роста.
При этом финансовый и, в частности, банковский сектор не сможет самостоятельно решить глобальные проблемы. Зато постоянно сталкивается с их последствиями. Неустойчивая, подвергающаяся постоянным изменениям структура внешней торговли, периодическая смена приоритетных торговых партнеров или реакции других юрисдикций и их регулирующих органов на риски вторичных санкций не позволяют банкам стабильно финансировать внешнеэкономические операции.
— От глобальной финансовой системы при этом хотелось бы ожидать независимого комплаенса (соответствии разнообразным требованиям государственных и общественных регуляторов — прим.ред.), прозрачности и определенности его критериев. Если возможность проведения трансграничных расчетов бизнеса не может быть гарантирована хотя бы на среднесрочную перспективу, это, безусловно, ухудшит прогнозируемость и перспективы роста, — рассуждает управляющий директор по валидации рейтингового агентства Эксперт РА Юрий Беликов.
Глобальный Юг пока не обеспечивает бесперебойности расчетов. И причина не в том, что для этого нет инфраструктуры или есть недопонимания из-за того, какую валюту использовать. Финансовые институты в разных странах либо не раскрывают, либо не понимают, какими международными директивами им следует руководствоваться. На слуху последние примеры, когда из-за риска вторичных санкций банки и иные компании отказываются от сотрудничества с российским бизнесом.
— Глобальная ситуация такова, что регуляторные и административные факторы сейчас имеют большее значение, чем бизнес-интересы, — объясняет Беликов.
Стоит напомнить, что ранее глава ВТБ Андрей Костин предлагал создать новую параллельную систему «глобального Юга». По мнению банкира, она должна состоять из четырех пунктов. Первое — замена SWIFT на новую систему обмена финансовыми сообщениями, т.к. большинство крупных российских банков уже отключены от международной системы обмена платежными сообщениями из-за санкций.
Второе — замена прямых корреспондентских отношений между банками, которые строятся прежде всего через американские банки, на горизонтальные связи между локальными банками на основе технологии блокчейн.
Третье — создание альтернативного международного депозитарного расчетного хаба, например, в одном из государств Персидского залива. И четвертый пункт этого предложения касался создания новых инструментов для привлечения капитала вместо, например, евробондов, вся инфраструктура для выпуска которых находится на Западе.
— Нам есть что размещать и какие капиталы привлекать, — подчеркнул Костин.
Впрочем, для мира капиталов и финансов текущее положение дел не повод продолжать жечь деловые мосты и терять прибыль. Зато стимул становится более гибкими и адаптироваться.
— От российских банков обсуждаемая трансформация может требовать понижения ставок на внутренние источники доходов — в частности на перегретые кредитные рынки, бурный рост которых в последние годы можно охарактеризовать как не вполне согласующийся с макроэкономическими параметрами, — считает Юрий Беликов. — Очевидно, что процентные доходы с выданных кредитов всегда будут основным источником доходов банковского сектора, но нужно повысить приоритетность комиссий с комплексного опосредования ВЭД, проведения трансграничных расчетов. И если ранее это был второстепенный бизнес для банков, то теперь для многих это выходит на первый план. Усиление фокуса на этих направлениях не только поможет крупному бизнесу, но и снизит риски банков, генерируемые избыточной концентрацией доходов на внутренних сегментах, имеющих пределы роста и подверженных циклическим изменениям ситуации.
Эксперт предлагает банкам переориентироваться с высокодоходных, но перегретых секторов экономики на обеспечение трансграничных расчетов ВЭД. И заработать с комиссий за такое обслуживание. Выиграют не только банки и бизнес. Повыситься и в целом устойчивость банковского сектора.
Тему «пересборки» глобальной финансовой модели, адаптации институтов и новых решений обсудят на ПМЭФ 7 июня. Сессию озаглавили «Трансформация в интересах глобального роста: роль финансового сектора в достижении стратегических целей развития».
Ожидается, что в ней примут участие вице-премьер РФ Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, Председатель правления ВТБ Андрей Костин, профильные министры из ОАЭ, Омана, Сербии и Египта.
Андрей Абрамов