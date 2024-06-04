«Кредитный бум» в прошлом: российские банки будут фокусироваться на расчетах и обслуживании ВЭД

— От российских банков обсуждаемая трансформация может требовать понижения ставок на внутренние источники доходов — в частности на перегретые кредитные рынки, бурный рост которых в последние годы можно охарактеризовать как не вполне согласующийся с макроэкономическими параметрами, — считает Юрий Беликов. — Очевидно, что процентные доходы с выданных кредитов всегда будут основным источником доходов банковского сектора, но нужно повысить приоритетность комиссий с комплексного опосредования ВЭД, проведения трансграничных расчетов. И если ранее это был второстепенный бизнес для банков, то теперь для многих это выходит на первый план. Усиление фокуса на этих направлениях не только поможет крупному бизнесу, но и снизит риски банков, генерируемые избыточной концентрацией доходов на внутренних сегментах, имеющих пределы роста и подверженных циклическим изменениям ситуации.