Исследование показало, что средняя сумма покупки в супермаркетах весной снизилась

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Средняя сумма одной покупки в супермаркетах весной 2024 года составила 765 рублей, что на 5,5% ниже, чем минувшей зимой. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании банка «Русский стандарт».
Так, согласно данным «Русской стандарта», средний чек одной покупки этой весной в супермаркетах (как в онлайне, так и в офлайне) составил 765 рублей. Он снизился относительно зимы 2023−2024, когда составлял 810 рублей. Как пояснили аналитики, подобное вполне объяснимо тем, что на зиму выпадает сезон активных покупок в супермаркетах по случаю новогодних праздников.
В исследовании также говорится, что россияне предпочитают самостоятельно ходить в магазины, а не заказывать продукты на дом. Так, в среднем минувшей весной за покупками в супермаркет они отправлялись 12 раз в месяц, когда как заказывали в магазине онлайн в среднем 3,3 раза в месяц.
«Как показала статистика банка, мужчины в среднем делают покупки в супермаркетах 11,8 раза в месяц, а женщины — 10,1 раза. При этом “мужской” средний чек одной покупки по карте здесь также выше — 813 рублей против 713 рублей соответственно», — отмечают авторы исследования.
Согласно статистике «Русского стандарта», самые «высокие» средние чеки покупок в супермаркетах (как в онлайне, так и в офлайне) весной 2024 года — у россиян старше 50 лет (789 рублей). На втором месте по величине средней суммы — клиенты 41−50 лет (783 рублей). Третье место — у россиян 31−40 лет (740 рублей). Наименьший средний чек у граждан 21−30 лет (660 рублей).
В рамках исследования эксперты «Русского стандарта» проанализировали количество и средние чеки онлайн- и офлайн-покупок в категории «супермаркеты» по картам банка весной 2024 года и зимой 2023−2024 годов. Отдельно эти данные были изучены в зависимости от возраста и пола клиентов.