Исследование показало, что средняя сумма покупки в супермаркетах весной снизилась

В исследовании также говорится, что россияне предпочитают самостоятельно ходить в магазины, а не заказывать продукты на дом. Так, в среднем минувшей весной за покупками в супермаркет они отправлялись 12 раз в месяц, когда как заказывали в магазине онлайн в среднем 3,3 раза в месяц.