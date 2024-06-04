Интерес к «Семейной ипотеке» удвоился с начала года

«Семейная ипотека» в 2024 году увеличила популярность среди клиентов «ДОМ.РФ». По данным исследования, проведенного банком, более 11 тысяч семей воспользовались этой программой для улучшения своих жилищных условий за первые месяцы текущего года. Общий объем кредитования достиг 59,3 млрд рублей, что в два раза выше показателей аналогичного периода прошлого года как по числу выданных кредитов, так и по их общей сумме.