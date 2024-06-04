Интерес к «Семейной ипотеке» удвоился с начала года

«Семейная ипотека» в 2024 году увеличила популярность среди клиентов «ДОМ.РФ». По данным исследования, проведенного банком, более 11 тысяч семей воспользовались этой программой для улучшения своих жилищных условий за первые месяцы текущего года. Общий объем кредитования достиг 59,3 млрд рублей, что в два раза выше показателей аналогичного периода прошлого года как по числу выданных кредитов, так и по их общей сумме.
В банке «ДОМ.РФ» отметили, что успех программы во многом обусловлен её расширенными возможностями. Теперь «Семейная ипотека» позволяет приобрести не только квартиру, но и потратить деньги на строительство частного дома или покупку его у застройщика. Индивидуальное жилищное строительство в рамках программы составляет около 10% от общего объема выдачи кредитов.
Наибольшее количество заявок по программе поступает из Москвы, где объём выданных кредитов достиг 18,6 млрд рублей, что более чем вдвое превышает показатели прошлого года.
В Московской области объем выданных кредитов составил 5,3 млрд рублей, продемонстрировав рост в 2,5 раза.
Краснодарский край, Санкт-Петербург и Тюменская область также показывают значительное увеличение спроса: 4,8 млрд рублей (в 1,5 раза), 4,1 млрд рублей (более чем в 1,5 раза) и 3,3 млрд рублей (вдвое) соответственно.
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Виктория Воропаева.