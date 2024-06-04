Эксперт раскрыл, увеличит ли пенсию непрерывный стаж

«Сегодня при подсчете размера пенсии учитывается общая продолжительность страхового стажа и продолжительность нестраховых периодов (уход за пенсионером от 80 лет, уход за ребёнком до 1,5 лет, срочная служба в армии и т. д. ), а не непрерывность работы в одном и том же месте», — отметила Ногайлиева.