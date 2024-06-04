Эксперт раскрыл, увеличит ли пенсию непрерывный стаж

По ее словам, непрерывность трудового стажа не влияет также и на время выхода граждан на пенсию.
Как было раньше
Эксперт напомнила, что понятие непрерывного трудового стажа было введено Постановлением Совета Министров СССР в 1973 году.
Непрерывный трудовой стаж определялся по продолжительности последней непрерывной работы на данном предприятии, в учреждении, организации.
Разрыв между местами работы не должен был превышать одного месяца.
Выполнение этих условий предоставляло работнику право на ряд повышенных социальных гарантий — надбавка к пенсии за выслугу лет, увеличенные пособия по болезни, повышенный размер пенсии.
Как сейчас
В современной России в корне изменился подход к регулированию труда и социальных гарантий, в 2006 году.
Конституционный Суд запретил рассчитывать социальные пособия в зависимости от величины непрерывного стажа.
По мнению судей, такой порядок нарушал конституционные права граждан.
С этого момента понятие непрерывного стажа утратило правовое значение, говорит юрист.
«Сегодня при подсчете размера пенсии учитывается общая продолжительность страхового стажа и продолжительность нестраховых периодов (уход за пенсионером от 80 лет, уход за ребёнком до 1,5 лет, срочная служба в армии
Для того, чтобы получать минимальную пенсию, достаточно официально отработать определённое количество лет.
При этом не обязательно работать все время на одном и том же месте, по одной специальности или непрерывно.
Длительный стаж работы может позволить человеку претендовать на звание ветерана труда в своем регионе, а также получать надбавки за определенные разновидности длительного стажа (за работу в районах Крайнего Севера, за работу в сельской местности или работу в отдельных отраслях промышленности), заключила эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».