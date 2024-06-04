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Эксперт раскрыл, увеличит ли пенсию непрерывный стаж

В российском пенсионном законодательстве нет норм, которые бы гарантировали начисление доплат к пенсии за непрерывный стаж работы. Об этом рассказала Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, непрерывность трудового стажа не влияет также и на время выхода граждан на пенсию.

Как было раньше

Эксперт напомнила, что понятие непрерывного трудового стажа было введено Постановлением Совета Министров СССР в 1973 году.

Непрерывный трудовой стаж определялся по продолжительности последней непрерывной работы на данном предприятии, в учреждении, организации.

Разрыв между местами работы не должен был превышать одного месяца.

Выполнение этих условий предоставляло работнику право на ряд повышенных социальных гарантий — надбавка к пенсии за выслугу лет, увеличенные пособия по болезни, повышенный размер пенсии.

Как сейчас

В современной России в корне изменился подход к регулированию труда и социальных гарантий, в 2006 году.

Конституционный Суд запретил рассчитывать социальные пособия в зависимости от величины непрерывного стажа.

По мнению судей, такой порядок нарушал конституционные права граждан.

С этого момента понятие непрерывного стажа утратило правовое значение, говорит юрист.

«Сегодня при подсчете размера пенсии учитывается общая продолжительность страхового стажа и продолжительность нестраховых периодов (уход за пенсионером от 80 лет, уход за ребёнком до 1,5 лет, срочная служба в армии и т. д.), а не непрерывность работы в одном и том же месте», — отметила Ногайлиева.

Для того, чтобы получать минимальную пенсию, достаточно официально отработать определённое количество лет.

Минимальная продолжительность стажа для тех, кто уходит на пенсию в 2024 году, составляет 15 лет.

При этом не обязательно работать все время на одном и том же месте, по одной специальности или непрерывно.

Длительный стаж работы может позволить человеку претендовать на звание ветерана труда в своем регионе, а также получать надбавки за определенные разновидности длительного стажа (за работу в районах Крайнего Севера, за работу в сельской местности или работу в отдельных отраслях промышленности), заключила эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».