Члены совета директоров «Газпром нефти» получат за 2023 год вознаграждения от 66 млн руб

Согласно проекту, размер вознаграждения главы СД определяется с помощью умножения суммы базового вознаграждения члена СД на коэффициент 1,15. Показатель EBITDA составил в 2023 году 1,319 трлн руб. — это на 6,8% меньше результатов 2022-го. Таким образом, сумма базового вознаграждения члена СД составляет 65,95 млн руб., главы СД — 75,8 млн руб.
Члены комитетов СД получат дополнительное вознаграждение в размере 10% от суммы вознаграждения члена СД — 6,6 млн руб. Председатели комитетов получат дополнительное вознаграждение в размере 50% от размера вознаграждения члена комитета — 3,3 млн руб.
В материалах к годовому собранию акционеров компании также сказано, что СД рекомендовал кандидатами в свой новый состав на 14 мест 15 претендентов. В их числе:
глава компании Александр Дюков,
глава «Газпрома» Алексей Миллер,
зампреды концерна Олег Аксютин, Елена Илюхина, Виталий Маркелов, Фамил Садыгов,
начальники департаментов Сергей Кузнец, Сергей Меньшиков, Вадим Симдякин,
заместители начальника департамента Владимир Алисов и Светлана Антонова,
советник предправления «Газпрома» Дмитрий Архипов,
гендиректор ООО «РусХимАльянс» Кирилл Селезнев,
независимый директор Валерий Сердюков,
руководитель проекта развития территории «Горская» Елена Михайлова.
В 2022 году решения собраний не раскрывались, суммы вознаграждений и имена членов СД были неизвестны. По итогам 2021-го члены СД «Газпром нефти» получили по 49,3 млн руб., а глава СД Алексей Миллер — 106 млн руб. Тогда в СД помимо господина Миллера входили руководитель компании Александр Дюков, зампред Олег Аксютин, замглавы Елена Илюхина и другие.