Члены совета директоров «Газпром нефти» получат за 2023 год вознаграждения от 66 млн руб

В 2022 году решения собраний не раскрывались, суммы вознаграждений и имена членов СД были неизвестны. По итогам 2021-го члены СД «Газпром нефти» получили по 49,3 млн руб., а глава СД Алексей Миллер — 106 млн руб. Тогда в СД помимо господина Миллера входили руководитель компании Александр Дюков, зампред Олег Аксютин, замглавы Елена Илюхина и другие.