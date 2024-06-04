Банк БРИКС выделит Бразилии $495 млн для пострадавшего от наводнений региона

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июня. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР), учрежденный странами БРИКС, выделит $495 млн на восстановление штата Риу-Гранди-ду-Сул, пострадавшего от сильных наводнений. Об этом сообщило правительство южноамериканской страны.
«[Вице-президент Бразилии Жералду] Алкмин и [президент НБР Дилма] Руссефф подписали соглашение о поддержке Риу-Гранди-ду-Сул, которое подтверждает выделение банком $495 млн на восстановление штата», — говорится в сообщении.
По данным правительства, $200 млн будут направлены на инфраструктурные объекты, остальные $295 млн — на другие «нужды Риу-Гранди-ду-Сул». Власти штата получат еще $620 млн от трех бразильский государственных банков.
Сильные дожди пришли на юг Бразилии в начале мая. Погибли более 170 человек, наводнения затронули почти 2,4 млн жителей Риу-Гранди-ду-Сул.