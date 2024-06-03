Взлет акций GameStop: что стоит за резким ростом?

Произошло это после того, как розничный инвестор Кит Гилл, широко известный в Интернете под псевдонимом Roaring Kitty («Рычащий котенок»), опубликовал на платформе Reddit скриншот, который, судя по всему, свидетельствует о его покупке 5 миллионов акций GameStop по цене $21,27 за штуку.