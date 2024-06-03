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Взлет акций GameStop: что стоит за резким ростом?

Акции GameStop подорожали на 80,9% после того, как известный инвестор Кит Гилл опубликовал скриншот своей крупной покупки акций компании. Его действия также привели к росту цен на другие «мемные» акции, такие как AMC и SunPower.

Источник: AP 2023

Акции американской компании GameStop, специализированной на продаже видеоигр и потребительской электроники, подорожали на 80,9% на предварительных торгах в понедельник, достигнув отметки $41,87 за штуку, сообщает «Интерфакс».

Произошло это после того, как розничный инвестор Кит Гилл, широко известный в Интернете под псевдонимом Roaring Kitty («Рычащий котенок»), опубликовал на платформе Reddit скриншот, который, судя по всему, свидетельствует о его покупке 5 миллионов акций GameStop по цене $21,27 за штуку.

Следовательно, общая стоимость этого пакета акций может достигать приблизительно $106 миллионов.

В период 2020—2021 годов Гилл стал одной из ключевых фигур, способствующих резкому росту стоимости так называемых «мемных» акций, включая GameStop и оператора кинотеатров AMC Entertainment.

На премаркете в понедельник акции AMC, хоть и не фигурирующие на скриншоте, взлетели в цене на 25,2%. В то же время капитализация другого «мемного» эмитента — SunPower — увеличивается на 12,9%.