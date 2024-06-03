В кабмине поддержали проект о «дачной амнистии» для хозпостроек

В марте Госдума приняла в первом чтении законопроект, распространяющий «дачную амнистию» на находящиеся на участках хозяйственные постройки. Как указывали авторы законопроекта, в настоящее время регистрация бани, теплицы и других объектов требует немало времени и денег, а их оформление невозможно без кадастровых работ, декларации об объекте и госрегистрации права собственности.