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В кабмине поддержали проект о «дачной амнистии» для хозпостроек

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Комиссия правительства России по законопроектной деятельности концептуально поддержала инициативу депутатов распространить «дачную амнистию» на хозяйственные постройки, в том числе бани, теплицы и другие постройки, следует из проекта отзыва, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Источник: Екатерина Романова

В марте Госдума приняла в первом чтении законопроект, распространяющий «дачную амнистию» на находящиеся на участках хозяйственные постройки. Как указывали авторы законопроекта, в настоящее время регистрация бани, теплицы и других объектов требует немало времени и денег, а их оформление невозможно без кадастровых работ, декларации об объекте и госрегистрации права собственности.

Законопроект предлагает признать все такие объекты ранее учтенными, если до 1 января 2013 года они стояли на техническом или государственном учете в составе домовладения. В этом случае для регистрации таких построек будет достаточно лишь старого техпаспорта.

«С учетом того, что законопроектом предусматривается создание более простых и удобных условий оформления прав граждан на объекты недвижимого имущества, концепция законопроекта заслуживает внимания», — говорится в документе.

Одновременно с этим авторы отзыва на законопроект предлагают внести изменения в действующее законодательство для упрощения процедуры оформления прав в целом на объекты вспомогательного использования, в том числе на хозпостройки, которые были созданы после 1 января 2013 года и не являются ранее учтенными объектами недвижимости.

«Целесообразно дополнить… ФЗ “О государственной регистрации недвижимости” положениями, предусматривающими возможность государственной регистрации прав на такие объекты в упрощенном порядке на основании декларации, составленной и заверенной правообладателем земельного участка, на котором такой объект располагается, без подготовки проектной документации», — указано в документе.

Кроме того, авторы отзыва предлагают уточнить во избежание неоднозначного толкования проектируемых поправок, что «здания, сооружения, хозяйственные постройки относятся к объектам недвижимости и при этом не должны являться самовольными постройками».

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению в соответствии с указанными замечаниями», — заключили в кабмине.