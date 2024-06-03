В ГД внесли поправки в Бюджетный кодекс по распределению поступлений от акцизов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в Бюджетный кодекс, направленные, частности, на распределение поступлений от вновь вводимых акцизов между федеральным и региональными бюджетами. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Законопроектом предусмотрено направление всех дополнительных доходов, возникших в связи с введением прогрессивной шкалы налоговой ставки (свыше 13%), в доход федерального бюджета. Повышение ставок по НДПИ на калийные соли, железную руду, апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды приведет к росту поступлений в федеральный и региональный бюджеты. В настоящее время норматив распределения по указанным видам налога на добычу полезных ископаемых составляет 83% в федеральный бюджет и 17% в бюджеты субъектов РФ. В целях компенсации возможных выпадающих доходов регионов по налогу на прибыль организаций норматив зачислений в федеральный и бюджеты субъектов РФ предлагается оставить без изменений, говорится в пояснительной записке.
Аналогичный норматив (83% в федеральный бюджет и 17% в бюджеты субъектов РФ) распределения предлагается предусмотреть для вводимого акциза на природный газ, полученный для производства аммиака. В части акцизов на никотиновое сырье и бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания предлагается зачисление в федеральный бюджет по нормативу 100%, аналогично действующим нормативам от уплаты акцизов на все виды табачной продукции. В части акцизов на фармсубстанцию спирта этилового предлагается зачисление в федеральный бюджет по нормативу 100%. Законопроектом предлагается закрепить на постоянной основе норму, согласно которой при определении нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на горюче-смазочные материалы учитываются поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от указанных акцизов исходя из норматива 58,2%.
Законопроект оптимизирует состав документов и материалов, которые поступают в Госдуму вместе с проектом бюджета на очередную трехлетку: предлагается объединить прогноз социально-экономического развития РФ на очередной финансовый год и плановый период с предварительными итогами социально-экономического развития РФ за истекший период текущего финансового года и ожидаемыми итогами социально-экономического развития РФ за текущий финансовый год.
Документом предлагается расширение механизма списания задолженности субъектов РФ по реструктурированным бюджетным кредитам, предлагается к действующему механизму списания задолженности в объеме поступления в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестпроектов предусмотреть возможность учета страховых взносов, поступающих в бюджеты государственных внебюджетных фондов от новых инвестпроектов, реализуемых в сфере туристской деятельности.