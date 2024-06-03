В ГД внесли поправки в Бюджетный кодекс по распределению поступлений от акцизов

Аналогичный норматив (83% в федеральный бюджет и 17% в бюджеты субъектов РФ) распределения предлагается предусмотреть для вводимого акциза на природный газ, полученный для производства аммиака. В части акцизов на никотиновое сырье и бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания предлагается зачисление в федеральный бюджет по нормативу 100%, аналогично действующим нормативам от уплаты акцизов на все виды табачной продукции. В части акцизов на фармсубстанцию спирта этилового предлагается зачисление в федеральный бюджет по нормативу 100%. Законопроектом предлагается закрепить на постоянной основе норму, согласно которой при определении нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на горюче-смазочные материалы учитываются поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от указанных акцизов исходя из норматива 58,2%.