В Думу внесут законопроект о сокращенной рабочей неделе для женщин с двумя и более детьми

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.
«Законопроектом предусматривается установление сокращенной продолжительности рабочего времени для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет, на один час в неделю, то есть время их работы составит 39 часов в неделю. При этом такая продолжительность рабочего времени применима только в том случае, когда меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ», — говорится в пояснительной записке.
«С учетом того, что кардинальным образом продолжительность рабочего времени не изменится, предлагаемые меры не повлекут за собой колоссальных последствий для рынка труда и не скажутся отрицательным образом на заинтересованности работодателей в найме женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет», — уточняется в пояснительной записке.
Авторы утверждают, что действующие льготные меры практически полностью игнорируют такую категорию, как женщины с двумя детьми. По их словам, согласно Всероссийской переписи населения 2020 года, эта категория включает в себя значительную группу женщин (17,958 млн человек), а также «является необходимой основой для выстраивания продуктивной и реалистичной демографической политики».
«Мы очень сильно не учитываем ту особую эмоциональную и физическую нагрузку, которую берет на себя мать. В детский сад, в школу на родительское собрание, в поликлинику — все это на хрупких женских плечах. Нужно создать нашим российским женщинам возможность заниматься детьми, ведь это вклад в здоровье детей, будущее семьи и страны», — сказал ТАСС Слуцкий.