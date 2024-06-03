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В Думу внесут законопроект о сокращенной рабочей неделе для женщин с двумя и более детьми

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в понедельник в Госдуму законопроект об установлении для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми сокращенной рабочей недели в 39 часов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.

«Законопроектом предусматривается установление сокращенной продолжительности рабочего времени для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет, на один час в неделю, то есть время их работы составит 39 часов в неделю. При этом такая продолжительность рабочего времени применима только в том случае, когда меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ», — говорится в пояснительной записке.

По словам авторов, предлагаемые меры направлены на предоставление женщинам с двумя и более детьми больше свободного времени, «которым они вправе распорядиться по своему усмотрению».

«С учетом того, что кардинальным образом продолжительность рабочего времени не изменится, предлагаемые меры не повлекут за собой колоссальных последствий для рынка труда и не скажутся отрицательным образом на заинтересованности работодателей в найме женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет», — уточняется в пояснительной записке.

Авторы утверждают, что действующие льготные меры практически полностью игнорируют такую категорию, как женщины с двумя детьми. По их словам, согласно Всероссийской переписи населения 2020 года, эта категория включает в себя значительную группу женщин (17,958 млн человек), а также «является необходимой основой для выстраивания продуктивной и реалистичной демографической политики».

«Мы очень сильно не учитываем ту особую эмоциональную и физическую нагрузку, которую берет на себя мать. В детский сад, в школу на родительское собрание, в поликлинику — все это на хрупких женских плечах. Нужно создать нашим российским женщинам возможность заниматься детьми, ведь это вклад в здоровье детей, будущее семьи и страны», — сказал ТАСС Слуцкий.