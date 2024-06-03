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В Буркина-Фасо может прибыть первая бизнес-миссия из Крыма

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Первая бизнес-миссия из Крыма может прибыть в Буркина-Фасо уже в текущем году для налаживания тесного торгово-экономического сотрудничества, заявил РИА Новости посол РФ в Уагадугу Игорь Мартынов.

Источник: РИА "Новости"

«Первая миссия, бизнес-миссия, из Крыма в Буркина-Фасо состоится уже в этом году. Конечно, стороны работают над наполнением деятельности совместной торгово-экономической комиссии», — сказал Мартынов в беседе с агентством.

Он отметил, что Крым стремится развивать сотрудничество с африканскими странами, в том числе и с Буркина-Фасо.

В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.