В Буркина-Фасо может прибыть первая бизнес-миссия из Крыма

«Первая миссия, бизнес-миссия, из Крыма в Буркина-Фасо состоится уже в этом году. Конечно, стороны работают над наполнением деятельности совместной торгово-экономической комиссии», — сказал Мартынов в беседе с агентством.
Он отметил, что Крым стремится развивать сотрудничество с африканскими странами, в том числе и с Буркина-Фасо.
В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.