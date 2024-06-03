Углю ищут опору. Минэнерго подготовило меры поддержки отрасли

Минэнерго предлагает продолжить переговоры с Китаем по обнулению импортных пошлин на российский уголь. Инициатива содержится в докладе о реализации в 2023 году программы развития угольной промышленности (копия есть у «Ъ»). Документ направлен 30 мая в Минэкономики. В министерствах отказались от дополнительных комментариев. В угольных компаниях «Ъ» не ответили.
Китай в 2014 году ввел импортные пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь в размере 3−6%. Пошлины не распространяются на Индонезию и Австралию из-за соглашений о свободной торговле. Нулевой тариф на импорт угля действовал с 1 мая 2022 года и в последний раз продлевался в марте 2023 года до 31 декабря. Вопрос об отмене пошлин на уголь давно обсуждается между Москвой и Пекином. Как писал «Интерфакс», еще в 2015 году в Минэкономики сообщали о консультациях с КНР по вопросу снижения пошлин, отмечая, что правила ВТО в данном случае не нарушены, поэтому речь может идти только о доброй воле китайской стороны.
Минэнерго предлагает добиваться отмены китайских пошлин на фоне ухудшающихся показателей угольной отрасли.
Как сказано в докладе министерства, по итогам 2023 года прибыль до налогообложения предприятий снизилась в 2,1 раза, до 356,7 млрд руб. Налоговые поступления сократились на 34%, до 220 млрд руб. Причиной снижения показателей Минэнерго называет падение цен на уголь.
Источник «Ъ» среди угольных компаний отмечает, что отмена пошлины на ввоз российского угля в Китай могла бы увеличить оборот предприятий отрасли примерно на 150 млрд руб. в год. Как поясняет собеседник «Ъ», Китай — основной рынок для экспорта российского угля. «Абсурд ситуации в том, что Китай ввел эту пошлину только против своего партнера и стратегического союзника. А недружественная Австралия поставляет в Китай уголь без какой-либо пошлины», — говорит он.
Облегчение доступа на рынок КНР — не единственное предложение Минэнерго. Как сказано в докладе регулятора, в условиях дефицита провозных мощностей можно рассмотреть выделение региональных квот на вывоз экспортного угля не только на восток, но и в направлении портов северо-запада и юга.
Кроме того, Минэнерго предлагает государству рекомендовать компаниям формировать тарифы на перевалку угля на среднерыночном уровне без отклонений более чем на 20% от рынка. У ОТЭКО, управляющей терминалом в Тамани, тарифы отклонялись от среднерыночных на 60%, сказано в докладе. Угольные компании и трейдеры сократили перевалку через терминал ОТЭКО в начале 2024 года, добиваясь снижения тарифов. После простоя в марте и апреле отгрузки возобновились в мае, по данным Kpler (см. «Ъ» от 28 мая).
В ОТЭКО заявили «Ъ», что расценки на перевалку угля на терминалах компании находятся ниже экономически обоснованного тарифа. «Еще в апреле 2024 года мы установили базовую ставку перевалки угля на уровне $18», — напоминают там. По данным Argus Russian Coal, которые приводит ОТЭКО, текущая ставка перевалки в порту Тамань — $17, в порту Восточный — $20,17, в порту Усть-Луга — $15,72.
Минэнерго также предлагает ввести цену отсечения в механизм курсовых экспортных пошлин, действующих до конца 2024 года, отказаться от австралийского индекса при расчете НДПИ на коксующийся уголь и ввести мораторий на увеличение НДПИ в период санкций против угольных компаний.
Руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов согласен, что принцип расчета величины НДПИ на коксующийся уголь на основе австралийского индекса требует пересмотра. По словам эксперта, австралийский индекс — это hard coking coal (HCC), которому примерно соответствует российский коксующийся уголь марки К. При этом Россия в основном экспортирует уголь марок Ж и ГЖ, соответствующих углю semi-soft coking coal (SSCC), стоимость которого отличается от HCC, указывает господин Котов. После привязки ставки НДПИ к австралийскому индексу та выросла примерно в десять раз, говорит эксперт.