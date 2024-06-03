Углю ищут опору. Минэнерго подготовило меры поддержки отрасли

Китай в 2014 году ввел импортные пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь в размере 3−6%. Пошлины не распространяются на Индонезию и Австралию из-за соглашений о свободной торговле. Нулевой тариф на импорт угля действовал с 1 мая 2022 года и в последний раз продлевался в марте 2023 года до 31 декабря. Вопрос об отмене пошлин на уголь давно обсуждается между Москвой и Пекином. Как писал «Интерфакс», еще в 2015 году в Минэкономики сообщали о консультациях с КНР по вопросу снижения пошлин, отмечая, что правила ВТО в данном случае не нарушены, поэтому речь может идти только о доброй воле китайской стороны.