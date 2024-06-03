ТМК отказалась от SPO из-за неблагоприятных условий на рынке

«ПАО “Трубная Металлургическая Компания” … объявляет об отмене планируемого вторичного публичного предложения обыкновенных акций ТМК в связи с неблагоприятными условиями на российском рынке акционерного капитала», — говорится в сообщении ТМК (.pdf).
ТМК — один из крупнейших производителей стальных труб в России. Заводы компании находятся в Свердловской, Челябинской, Волгоградской, Ростовской, Смоленской и Белгородской областях.
24 мая акционеры ТМК одобрили выплату дивидендов за 2023 год в размере 9,51 ₽ за бумагу. 30 мая компания объявила о запуске SPO на Мосбирже и готовности предложить около 2% от общего числа обыкновенных акций. Сбор заявок проходил с 30 мая по 3 июня включительно. Акции должны были быть зачислены на счета инвесторов 4 июня.
В конце мая индекс Мосбиржи начал снижение. Сегодня, 3 июня, он достиг минимальной отметки с начала года — 3 095,83 пунктов (-3,77%).