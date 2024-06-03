ТМК отказалась от SPO из-за неблагоприятных условий на рынке

24 мая акционеры ТМК одобрили выплату дивидендов за 2023 год в размере 9,51 ₽ за бумагу. 30 мая компания объявила о запуске SPO на Мосбирже и готовности предложить около 2% от общего числа обыкновенных акций. Сбор заявок проходил с 30 мая по 3 июня включительно. Акции должны были быть зачислены на счета инвесторов 4 июня.