Спрос на бронирование отелей в Петербурге вырос на треть в период ПМЭФ

По данным сервиса, спрос на авиабилеты остался на уровне прошлого года. Так, средняя стоимость авиабилета в Санкт-Петербург из других регионов России практически не поменялась, в 2023 году она составляла 11,7 тысяч рублей, а в 2024 году — 11,9 тысячи. В топ-10 городов, из которых добираются на самолете, вошла Москва — средняя стоимость билетов в две стороны из столицы составит 8 тысяч, из Казани билет будет стоить — 11,3 тысяч, из Нижнего Новгорода — 15,7 тысяч, а билет из Тюмени до Санкт-Петербурга можно приобрести за 10,3 тысяч.