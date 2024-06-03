Спрос на бронирование отелей в Петербурге вырос на треть в период ПМЭФ

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Спрос на бронирование отелей на период проведения в этом году Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вырос на 32%, относительно 2023 года и возросла доля бронирования отелей категории «четыре» и «пять» звезд — до 23%, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса «Яндекс Путешествий».
«По сравнению с 2023 годом, спрос на бронирование отелей в период проведения форума вырос на 32%… Выросла доля бронирования отелей более высоких категорий — четырех и пятизвездочных, если в 2022 году и 2023 годах их доля составляла 16% от всех размещений, то в 2024 года доля таких бронирований составляет уже 23%», — сообщили в компании.
Для оценки периодов спроса на бронирование отелей брали данные за 2024 год с
По словам аналитиков, средняя стоимость одной ночи в 2023 году в отеле в Санкт-Петербурге составляла 7,1 тысячи рублей, а по подсчетам на 2024 год — 8,8 тысячи.
По сравнению с 2023 годом изменилась средняя стоимость билета на поезд в период ПМЭФ из Москвы в Санкт-Петербург — она составляет 3,9 тысячи рублей (+20%). В список популярных городов, откуда едут на поезде, вошли также Псков, билет оттуда будет стоить 1,1 тысячу рублей, Ростов-на-Дону — 6,3 тысячи, Воронеж — 4 тысячи, Нижний Новгород — 3,7 тысячи, Тверь — 3,1 тысячи, Краснодар — 7,6 тысячи, Петрозаводск — 2,1 тысячи, Тула — 3,6 тысячи, а билет из Рязани обойдется в 3,7 тысячи рублей.
По данным сервиса, спрос на авиабилеты остался на уровне прошлого года. Так, средняя стоимость авиабилета в Санкт-Петербург из других регионов России практически не поменялась, в 2023 году она составляла 11,7 тысяч рублей, а в 2024 году — 11,9 тысячи. В топ-10 городов, из которых добираются на самолете, вошла Москва — средняя стоимость билетов в две стороны из столицы составит 8 тысяч, из Казани билет будет стоить — 11,3 тысяч, из Нижнего Новгорода — 15,7 тысяч, а билет из Тюмени до Санкт-Петербурга можно приобрести за 10,3 тысяч.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.