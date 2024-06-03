СМИ: Япония и ЕС выработают общие стандарты производства и использования водорода

Правительство Японии в 2023 году приняло рассчитанную на 15 лет программу внедрения экологически чистого водородного топлива в экономику. Она предполагает государственные и частные инвестиции в эту сферу в размере 15 трлн иен (более $95 млрд по текущему курсу).