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СМИ: Япония и ЕС выработают общие стандарты производства и использования водорода

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Япония и Европейский союз (ЕС) договорились совместно выработать программу использования водорода в качестве перспективного топлива будущего. Речь идет, в частности, о принятии единых стандартов для устройств по производству водорода путем разложения воды, емкостей для его хранения, сообщил телеканал NHK.

Источник: Reuters

Япония и ЕС намерены также утвердить общие правила в сфере экспорта и импорта водорода. Договоренности такого рода могут быть оформлены в ходе проходящего сейчас визита в Токио еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Правительство Японии в 2023 году приняло рассчитанную на 15 лет программу внедрения экологически чистого водородного топлива в экономику. Она предполагает государственные и частные инвестиции в эту сферу в размере 15 трлн иен (более $95 млрд по текущему курсу).

В ходе визита Симсон планируется также обсудить договоренности между Японией и ЕС в сфере солнечной и ветряной энергетики, включая единые стандарты для массового производства солнечных батарей, сообщает газета Yomiuri. По ее данным, Токио и Евросоюз озабочены нарастающим увеличением доли Китая на мировом рынке этих устройств.