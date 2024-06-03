СМИ: Япония и ЕС выработают общие стандарты производства и использования водорода

Япония и ЕС намерены также утвердить общие правила в сфере экспорта и импорта водорода. Договоренности такого рода могут быть оформлены в ходе проходящего сейчас визита в Токио еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.
Правительство Японии в 2023 году приняло рассчитанную на 15 лет программу внедрения экологически чистого водородного топлива в экономику. Она предполагает государственные и частные инвестиции в эту сферу в размере 15 трлн иен (более $95 млрд по текущему курсу).
В ходе визита Симсон планируется также обсудить договоренности между Японией и ЕС в сфере солнечной и ветряной энергетики, включая единые стандарты для массового производства солнечных батарей, сообщает газета Yomiuri. По ее данным, Токио и Евросоюз озабочены нарастающим увеличением доли Китая на мировом рынке этих устройств.