Рост производства обрабатывающих отраслей РФ приблизился к рекорду 2017 года

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на спад.
В отчете S&P Global говорится, что в мае темпы роста производства ускорились и почти побили рекорды результатов января 2017 года. По мнению аналитиков, рост производства связан с устойчивым спросом и ежемесячным увеличением продаж.
Увеличение объема новых заказов в S&P Global объяснили ростом расходов на рекламу, привлечением новых клиентов и устойчивым спросом. В мае количество экспортных заказов сократилось шестой раз подряд, однако в прошлом месяцы темпы снижения оказались незначительными.
Как отмечает S&P Global, резкий рост нового бизнеса заставил компании расширить мощности, а темпы создания рабочих мест ускорились до максимальных темпов с сентября 1997-го. При этом в отчете отмечается удорожание сырья, а темпы инфляции издержек ускорились в 2024 году максимальными темпами. На этом фоне компании отмечали увеличение затрат на транспортировку и поставщиков. Продолжили свой рост и отпускные цены. Темпы инфляции отпускных цен стали самыми быстрыми за четыре месяца.