Рост производства обрабатывающих отраслей РФ приблизился к рекорду 2017 года

Как отмечает S&P Global, резкий рост нового бизнеса заставил компании расширить мощности, а темпы создания рабочих мест ускорились до максимальных темпов с сентября 1997-го. При этом в отчете отмечается удорожание сырья, а темпы инфляции издержек ускорились в 2024 году максимальными темпами. На этом фоне компании отмечали увеличение затрат на транспортировку и поставщиков. Продолжили свой рост и отпускные цены. Темпы инфляции отпускных цен стали самыми быстрыми за четыре месяца.