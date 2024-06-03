Рост интереса к работе через агрегаторы замедлился из-за нехватки работников

Конкуренция работодателей на рынке труда могла снизить привлекательность работы и торговли через онлайн-платформы в качестве основного занятия. Такой вывод можно сделать из исследования «Платформенная занятость: динамика развития и социально-экономические эффекты» Института социальной политики Высшей школы экономики (ИСП ВШЭ). В основе работы — данные Росстата и сведения онлайн-опросов, проведенных ИСП в 2022 и 2024 годах. Под платформенными занятыми понимались те, кто лично выполняет работы или оказывает услуги, находя заказчиков через онлайн-агрегаторы (цифровые платформы).
Из онлайн-обследований выяснилось, что в такой вид платформенной занятости весной 2024 года было вовлечено 16% работоспособного населения страны (против 14% в 2022-м).
При этом 12,5% человек были заняты эпизодической работой через платформы, а 3,5% — регулярной. Из этого следует, что число регулярно занятых платформенных работников увеличилось за два года с 3,4 млн до 3,7 млн человек. Такая занятость в большей степени распространена среди городских жителей, в гендерном разрезе — среди мужчин, в возрастном — среди молодежи. Это прежде всего услуги репетиторства и преподавания (17% платформенных занятых), IT-услуги (14,7%), перевозки и курьерская доставка (суммарно 13,3%).
Средняя длительность платформенной занятости — 10 часов в неделю (включает как поиск заказов на платформах, так и непосредственно выполнение работ). Те, кто указал платформенную занятость в качестве основной, в среднем тратили на нее 29 часов, регулярно подрабатывающие — 11,3 часа, эпизодически — 4,7 часа в неделю. В 2024 году больше платформенных занятых стали оформлять выполненные работы официально: полностью или хотя бы частично это делают, по их словам, 54,5% (в 2022 году — 51,4%). О статусе самозанятости в опросе этого года сообщили более половины, в 2022-м — треть. Это, отметим, соответствует тренду роста самозанятости: по последним данным ФНС, число россиян с таким статусом превысило 10 млн. Следующий по распространенности вариант — заключение договора подряда (22,4% оформлявших работы в 2024 году и 29,5% в 2022-м). Индивидуальных предпринимателей среди платформенных работников было 16% и 15% соответственно. Наиболее популярные агрегаторы — «Авито. Услуги»; платформы, специализирующиеся на услугах такси и доставки; «Яндекс. Услуги».
Как отмечает руководитель исследования, замдиректора Института социальной политики Оксана Синявская, сейчас аккуратно предсказать, как именно платформенная занятость в РФ будет развиваться дальше, невозможно.
«На стремление людей оказывать услуги или выполнять работы через платформы влияет множество факторов — например, в пандемию был взрывной рост в этом секторе, и два года назад мы ждали, что он продолжится. Но похоже, что сейчас конкуренцию платформенной занятости составляет традиционная — в наиболее растущих секторах экономики. Мы ожидаем, что масштабы платформенной занятости будут увеличиваться, но не готовы оценить темпы этого роста», — говорит она.
Операционный директор компании «Анкор» Алексей Миронов отмечает, что определение платформенной занятости, которое используют авторы исследования, не охватывает значительное число работающих в этом секторе. «На рынке труда также есть платформы, предоставляющие работников ритейлерам — например, GigAnt, MyGig, — и если учитывать тех, кто работает через них, то платформенных работников будет больше», — говорит эксперт. При этом он соглашается, что «ментально россияне тяготеют к найму, и часть платформенных работников могли вернуться к традиционным форматам занятости».
Отметим, что ресурс платформенной занятости как источника кадров для традиционных форматов работы, вероятно, еще не исчерпан, особенно если работодатели будут развивать гибкую занятость и гибкий график работы. Более трети опрошенных в ходе исследования ИСП указали, что именно из-за отсутствия рабочих мест с такими характеристиками они и отказались работать по найму.