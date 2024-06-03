Рост интереса к работе через агрегаторы замедлился из-за нехватки работников

Средняя длительность платформенной занятости — 10 часов в неделю (включает как поиск заказов на платформах, так и непосредственно выполнение работ). Те, кто указал платформенную занятость в качестве основной, в среднем тратили на нее 29 часов, регулярно подрабатывающие — 11,3 часа, эпизодически — 4,7 часа в неделю. В 2024 году больше платформенных занятых стали оформлять выполненные работы официально: полностью или хотя бы частично это делают, по их словам, 54,5% (в 2022 году — 51,4%). О статусе самозанятости в опросе этого года сообщили более половины, в 2022-м — треть. Это, отметим, соответствует тренду роста самозанятости: по последним данным ФНС, число россиян с таким статусом превысило 10 млн. Следующий по распространенности вариант — заключение договора подряда (22,4% оформлявших работы в 2024 году и 29,5% в 2022-м). Индивидуальных предпринимателей среди платформенных работников было 16% и 15% соответственно. Наиболее популярные агрегаторы — «Авито. Услуги»; платформы, специализирующиеся на услугах такси и доставки; «Яндекс. Услуги».