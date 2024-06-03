Россияне предложили для обмена с иностранцами замороженные активы на 35 млрд

«Всего в пул для предложения нерезидентам было включено 2 570 уникальных наименований ИЦБ (ISIN), предъявленных к выкупу российскими инвесторами — физическими лицами между 25 марта и 8 мая 2024 года в ходе первого этапа сделки. Общая стоимость ИЦБ в пуле, исходя из их начальных цен, составила 35,31 миллиарда рублей», — отмечается в сообщении, передает РИА Новости.