Президент Республики Корея заявил о крупном месторождении нефти в Японском море

«Недавние исследования говорят о высокой вероятности того, что запасы месторождения составляют 14 млрд баррелей нефти и газа, эти выводы были проверены ведущими исследовательскими институтами и экспертами», — сказал Юн Сок Ёль.
По его словам, Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея одобрило план по разведочному бурению. Его предварительные результаты ожидаются в первой половине 2025 года. Южнокорейские власти обнаружили признаки высокой вероятности месторождения нефти и газа в Японском море в феврале 2023 года. После этого профильной компании было поручено провести исследование.
Министр торговли Ан Док Кын сказал, что месторождение 14 млрд баррелей стоит в пять раз больше, чем крупнейшая в стране по капитализации компания Samsung Electronics, которая оценивается в $328 млрд. «Мы рассчитываем, что коммерческая разработка начнется примерно в 2035 году, но точное время назвать нельзя, пока не будут подтверждены запасы», — сказал министр. Он уточнил, что три четверти ресурсов месторождения составляет газ.
Согласно данным Национальной нефтяной корпорации, Республики Корея, страна занимает четвертое место в мире среди импортеров нефти.