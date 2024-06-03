Президент Республики Корея заявил о крупном месторождении нефти в Японском море

Министр торговли Ан Док Кын сказал, что месторождение 14 млрд баррелей стоит в пять раз больше, чем крупнейшая в стране по капитализации компания Samsung Electronics, которая оценивается в $328 млрд. «Мы рассчитываем, что коммерческая разработка начнется примерно в 2035 году, но точное время назвать нельзя, пока не будут подтверждены запасы», — сказал министр. Он уточнил, что три четверти ресурсов месторождения составляет газ.