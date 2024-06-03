Правительство одобрило упрощение процедуры внесудебного банкротства граждан

Правительство России поддержало законопроект об упрощении процедуры внесудебного банкротства для граждан, сообщают «Ведомости», ознакомившиеся с проектом отзыва.
Законопроект, нацеленный на упрощение банкротства, был внесен в Государственную думу в марте текущего года группой депутатов под руководством Сергея Гаврилова, председателя комитета по вопросам собственности от КПРФ.
Основной задачей данных поправок является улучшение обмена данными через систему межведомственного электронного взаимодействия при координации действий оператора Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) с другими федеральными органами исполнительной власти. Поправки предполагают включение паспортных данных граждан в ЕФРСБ многофункциональными центрами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги.
Сергей Гаврилов объяснил, что целью этого законопроекта является дальнейшее развитие электронного взаимодействия между гражданами и государственными органами для получения необходимых справок. Этот шаг должен помочь исключить ошибочные отказы при запросе информации, подтверждающей соответствие условиям для прохождения внесудебной процедуры.
В случае одобрения данного законопроекта он начнет действовать с 1 июля 2024 года.
В соответствии с данными из релиза Федресурса «Банкротство в России: I квартал 2024 г.» стало известно, что количество сообщений о начале процедуры внесудебного банкротства граждан в первом квартале этого года увеличилось в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 12 654 случаев.
С момента введения внесудебного банкротства в сентябре 2020 года и до настоящего времени в России было начато 42 102 процедуры с общей суммой долгов в размере 17,2 млрд рублей, из которых завершены 21 267 процедур на сумму 7,3 млрд рублей.
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