Правительство одобрило упрощение процедуры внесудебного банкротства граждан

В соответствии с данными из релиза Федресурса «Банкротство в России: I квартал 2024 г.» стало известно, что количество сообщений о начале процедуры внесудебного банкротства граждан в первом квартале этого года увеличилось в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 12 654 случаев.