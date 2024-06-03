Минфин предложил ввести надбавку к НДПИ на золото и железо

Минфин России подготовил поправки в Налоговый кодекс, предполагающие с 2025 года увеличить НДПИ для добычи золота на 10% от превышения мировой цены $1 900 за тройскую унцию. Согласно поправкам, адвалорная ставка (налоговая или таможенная ставка, установленная в процентах от стоимости объекта обложения) налога при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней увеличится с 8% до 8,4%. Законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму и был опубликован в электронной базе данных Думы.