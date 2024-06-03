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Минфин предложил ввести надбавку к НДПИ на золото и железо

Минфин России подготовил поправки в Налоговый кодекс, предполагающие с 2025 года увеличить НДПИ для добычи золота на 10% от превышения мировой цены $1 900 за тройскую унцию. Согласно поправкам, адвалорная ставка (налоговая или таможенная ставка, установленная в процентах от стоимости объекта обложения) налога при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней увеличится с 8% до 8,4%. Законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму и был опубликован в электронной базе данных Думы.

Источник: РИА "Новости"

Министерство также предлагает увеличить НДПИ для добычи железа в 1,15 раза, для производства калия — в 2,3 раза, фосфора — в 2 раза. Также предлагается вести акциз для производителей азотных удобрений на приобретение газа для производства аммиака в 1200 ₽ за тысячу кубов.

В отношении коксующегося и энергетического углей поправками в кодекс предлагается установить дополнительную надбавку к ставке в размере 10% от превышения цены в морских портах Дальневосточного федерального округа над установленным пороговым значением. Ставки НДПИ на тонну при добыче апатит-штафелитовых, апатит-магнетитовых и маложелезистых апатитовых руд Минфин предлагает увеличить с 82 ₽, 207 ₽ и 132 ₽ до 90, 218 и 145 ₽ соответственно.

В условиях ухудшающихся показателей угольной отрасли Минэнерго ищет варианты поддержки участников рынка. В годовом докладе министерство предложило продолжить переговоры с Китаем об отмене импортных пошлин на уголь из РФ, облегчить условия логистики и отказаться от австралийского индекса при расчете НДПИ. Свободный доступ в КНР может увеличить оборот отрасли на 150 млрд руб. в год, считают участники рынка.