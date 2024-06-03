Минфин предлагает рост НДПИ на железную руду до 6,7%

«При добыче железной руды предлагается увеличить уровень изъятий через НДПИ с 4,8% до 6,7%. Кроме того, при расчете ставок НДПИ предлагается увеличить коэффициент КРЕНТА в отношении апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд с 7 до 15,5, а также установить значение указанного коэффициента при добыче калийный солей в размере 8,8. Ставки НДПИ на 1 тонну при добыче апатит-штафелитовых, апатит- магнетитовых и маложелезистых апатитовых руд предлагается увеличить с 82, 207 и 132 рублей до 90, 218 и 145 рублей соответственно», — говорится в материалах. -