Минфин повысил оценку дефицита госбюджета почти на 525 млрд руб

Законопроект также предлагает утвердить общий объем доходов федерального бюджета на 2024 год. Предложенная сумма — 36 062,5 млрд руб. (18,3% к ВВП), она на 2,8 млрд руб. меньше установленного законом объема. Общий объем расходов бюджета на текущий год предлагается установить в сумме 37 182,6 млрд руб. (19,4% к ВВП) — на 522 млрд руб. больше установленного законом объема.
Ведомство также хочет увеличить предел государственного внутреннего долга с 26, 637 трлн руб. до 26,680 трлн руб. Предел внешнего госдолга снизили до $63 млрд с $64 млрд.
Указанные в документе параметры основаны на прогнозе ВВП на текущий год в объеме 191,437 трлн руб. и инфляции в размере 5,1% (до этого — 79,956 трлн руб. и 4,5%).
В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Согласно документу, в текущем году дефицит должен составить 1,595 трлн руб., в 2025-м — 0,83 трлн руб., в 2026-м — 1,536 трлн руб.13 мая Минфин представил предварительную оценку исполнения федерального бюджета. Согласно ей, за январь—апрель 2024 года доходы государства составили 11 трлн 684 млрд руб., объем расходов — 13 168 млрд руб., дефицит — 1,484 трлн руб. (0,8% ВВП).