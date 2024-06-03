Минфин повысил оценку дефицита госбюджета почти на 525 млрд руб

Законопроект также предлагает утвердить общий объем доходов федерального бюджета на 2024 год. Предложенная сумма — 36 062,5 млрд руб. (18,3% к ВВП), она на 2,8 млрд руб. меньше установленного законом объема. Общий объем расходов бюджета на текущий год предлагается установить в сумме 37 182,6 млрд руб. (19,4% к ВВП) — на 522 млрд руб. больше установленного законом объема.